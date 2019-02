Lesser Fünfter bei französischem Sieg in Biathlon-Verfolgung

Lesser: " Es hat sich schwer angefühlt "

Erik Lesser überquert die Ziellinie

Entsprechend selbstkritisch war Lesser, dem 1:55 Minuten auf den Sieg und 1:08 Minuten auf Rang drei fehlten, dann auch im Ziel. "Je zwei Fehler in den Stehendschießen sind nicht das, was ich mir vorstelle" , sagte der Verfolgungs-Weltmeister von 2015 im ZDF . Zwei Erklärungen bot er für seine schwachen Auftritte bei den beiden Stehendanschlägen an. Zum einen sagte er, er hätte sich in dem Rennen auf rund 1.700 Metern Höhe läuferisch schwer getan. "Es hat sich schwer angefühlt. Und wenn man sich auf der Strecke so schwer tut, ist es schwer, am Schießstand die nötige Konzentration zu haben." Zum anderen bemängelte Lesser den auffrischenden Wind beim letzten Schießen, gerade als er und Mitverfolger Johannes Thingnes Bö an den Schießstand kamen. "Aber das soll keine Ausrede sein."

Bö wieder nicht auf das Podest

Mit der Reise nach Übersee kann der Thüringer aber dennoch zufrieden sein: In den Einzelrennen von Kanada und den USA lief er dreimal in die Top 10 und sammelte damit Selbstvertrauen für die Anfang März beginnende WM.



Wie Lesser patzte auch Weltcupspitzenreiter Johannes Thingnes Bö im letzten Schießen der Verfolgung. Der Norweger musste sogar dreimal in die Strafrunde, blieb letztlich aber noch vor Lesser und wurde am Ende Vierter. Nach Rang fünf im Sprint verpasste Bö damit zum zweiten Mal in Folge das Podest. Das war ihm zuvor in dieser Saison noch nicht passiert.

Doll in den Top 10 - DSV-Quintett mit 26 Strafrunden

Benedikt Doll wurde als zweitbester Deutscher mit fünf Strafrunden Neunter. Roman Rees, kam nach Rang drei im Sprint auf Platz 18. Philipp Nawrath verpasste mit vier Strafrunden als 22. die WM-Norm - Rees und Nawrath verhagelten sich mit je drei Strafrunden im letzten Schießen bessere Platzierungen. Johannes Kühn musste neun Mal in die Strafrunde und kam letztlich nur als 33. ins Ziel.

Kirchner: "Gut verkauft"

Das Abschneiden im letzten Stehendanschlag bemängelte auch Bundestrainer Mark Kirchner: "Bis auf das letzte Schießen hatten wir mehr Licht. Das letzte Schießen hat uns aber nach zwischendurch sehr guten Platzierungen ins Hintertreffen geraten lassen" , sagte Kirchner im ZDF . Nach den vier Einzelrennen von Soldier Hollow mit vier Podestplatzierungen für das deutsche Team ergänzte er: "Aber wir sind immer positiv. Wir haben uns hier sehr ordentlich verkauft."

Wer darf zur WM? Hoffnung für Nawrath