Biathletin Preuß bei wilder Hatz Fünfte

Nach dem dritten Schießen war der zweite Platz zum Greifen nah, doch statt Richtung Podium zu schielen, hieß es für die Ruhpoldingerin: Abbiegen in die Strafrunde, weil der letzte Schuss nicht ins Ziel wollte. Preuß kehrte als Achte zurück und konnte nicht mehr in den Kampf um den Sieg eingreifen.

Dafür hätten beim letzten Stehendanschlag einfach zu viele Top-Athletinnen patzen müssen. So blieb Preuß trotz einer tollen Laufleistung (achtbeste) mit rund 18 Sekunden Rückstand der fünfte Platz. "Es war eine harte Schlussrunde, Platz fünf passt schon" , sagte Preuß nach dem Rennen in der Sportschau.

Röiseland gewinnt ersten Verfolger

Den Sieg schnappte sich Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen, die mit einem Fehler vom zwölften Platz zum Sieg lief und am Ende die größten Kraftreserven hatte. Auf der Schlussrunde hing Röiseland die beiden Französinnen Anais Bescond (von 14 auf 2) und Anais Chevalier-Bouchet (6 auf 3) ab. Sprintsiegerin Lisa Theresa Hauser (Österreich) blieb erneut am Schießstand fehlerfrei, wirkte in der Loipe aber nicht frisch genug und wurde Vierte.

Herrmann mit zwei Fehlern Achte