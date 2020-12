Roeiseland gewinnt Biathlon-Verfolgung - Preuß Achte

Preuß verballert Podest beim letzten Schießen

Franziska Preuß beim Schießen in Hochfilzen

Franziska Preuß ging nach ihrem dritten Platz im Sprint von Freitag (11.12.2020) in guter Position ins Rennen. Im ersten Liegendanschlag blieb sie fehlerfrei und konnte sich sogar auf Rang zwei verbessern. Ein Fehler im zweiten Liegendschießen warf sie auf Rang sieben zurück, Stehend konnte sie sich fehlerfrei auf Rang fünf verbessern. Doch mit zwei Strafrunden im zweiten Stehendanschlag war letztlich nur Rang acht drin.



So ärgerte sich die Ruhpoldingerin nach dem Wettkampf: "Beim Weltcup muss man mit einem Top-10-Platz immer zufrieden sein. Das letzte Schießen ärgert mich schon. Da war ich nicht ganz im Tunnel. Ich habe den Stadionsprecher gehört, das ist kein gutes Zeichen. Und dann habe ich den Fokus nicht mehr gefunden" , sagte die 26-jährige Preuß im ZDF . Zuversichtlich blickt sie auf die kommende Woche: "Es war heute ohnehin schwer, auf das Podest zu kommen. Stehend war auch ein sehr guter Anschlag dabei. Das speichere ich ab, nächste Woche sind nochmal drei Rennen, dann schauen wir mal, wie es da geht."

Hettich und Herrmann 24. und 25.

Die anderen Deurschen verpassten die Top 20. Janina Hettich, die nach Rang 13 im Sprint mit einer Top-10-Hoffnung ins Rennen ging, kam Liegend zwar fehlerfrei durch, leistete sich Stehend aber zwei Fehler. So fiel sie auf Rang 24 zurück.

Herrmann: Probleme mit den Schienbeinen

Direkt hinter Hettich kam Denise Herrmann ins Ziel, die Verfolgungs-Weltmeisterin von Antholz verbeserte sich nach Rang 32 im Sprint auf Platz 25. Herrmann hatte einen guten Start, nach fehlerfreiem ersten Schießen verbesserte sie sich auf Platz 23. Danach verballerte die Sächsin aber viel. Ein Fehler Liegen, drei Fehler Stehend, sie file auf Rang 35 zurück. Mit einem fehlerfreien letzten Schießen sprang letztlich Rang 25 raus. Die sonst so laufstarke Ex-Langläuferin hatte in dem Rennen zudem nur die neuntbeste Laufzeit. Nach dem Rennen bei knapp Null Grad und einer weichen Piste sagte Herrmann: "Ich habe bei diesen Bedingungen immer mit meinen Schienbeinen zu kämpfen. Die sind dann auch schnell zugegangen, die Feinmotorik ist ausgefallen. Da fühlt man sich wie so ein Anfänger. Das macht es beim Schießen auch nicht leichter. Der Stehendanschlag ist nicht gerade entspannt." Herrmann zog ein selbstkritisches Zwischenfazit der ersten drei Weltcuprennen: "Ich bin nicht ganz beim 100 Prozent, da fehlt es einfach beim Schießen. Man merkt, wenn der Druck weg ist, dann treffe ich die Scheiben wieder. Mit Druck muss man aber umgehen können. Ich versuche jetzt, mit dem Kopf her zweit Tage rauszugehen, damit ich nächste Woche frei von der Leber weg laufen kann. Beim Laufen merke ich, dass ich muskulär ein bisschen drüber bin. Das merke ich auch beim Puls."

Maren Hammerschmidt fiel nach Platz 33 im Sprint mit drei Fehlern auf Rang 38 zurück.

Hinz und Schneider nicht dabei

Aus dem deutschen Team hatten sich im Sprint von Freitag Vanessa Hinz als 62. und Sophia Schneider 80. nicht für die Verfolgung der besten 60 qualifiziert.

Mehringer: Weidel für Schneider in der kommenden Woche

Frauen-Disziplintrainer Kristian Mehringer zog trotzdem ein insgesamt positives Fazit. "Das war unsere beste Hochfilzen-Woche seit zwei Jahren. Gestern der vierte Platz in der Staffel war natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber die Leistung der Mädels war trotzdem gut. Heute der achte Platz von Franzi war auch gut. Ärgerlich sind die zwei Fehler im Stehendschießen, insgesamt war es für die Franzi aber ein super Wochenende. Bei den anderen müssen wir der einen oder anderen ein bisschen Ruhe geben, damit sie sich auf das nächste Wochenende vorbereiten können. Einfach mal nicht nachdenken, einfach mal laufen lassen. Dann werden von den anderen auch wieder gute Rennen sehen, damit wir zufrieden in die Weihnachtspause gehen können" , sagte Mehringer. In der kommenden Woche soll statt Schneider dann Anna Weidel nachnominiert werden. "Sophia Schneider wird Testwettkämpfe in Ruhpolding laufen, damit sie sich auf sich und ihre Leistung konzentrieren kann" , so Mehringer.

Dirk Hofmeister | Stand: 13.12.2020, 12:16