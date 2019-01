Vittozzi überzeugt auch in der Verfolgung

Jede Biathletin hatte so ihre Probleme am Schießstand. Böige Winde erschwerten die Bedingungen. Auch die Siegerin Vittozzi leistete sich Schießfehler, doch am Ende rettete die Italienerin nach 10 Kilometern 14,5 Sekunden Vorsprung ins Ziel. Zweite wurde die Slowakin Anastasiya Kuzmina ( 4 Fehler) vor der Französin Anais Chevalier (5/+27,9 Sek.).

Preuß aggressiv von 45 auf Platz sechs