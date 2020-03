DSV verpasst Podestplatz bei Schempps Staffel-Comeback

Topfavorit Norwegen hat sich nach einer bärenstarken Leistung beim Staffelrennen im tschechichen Nove Mesto souverän gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Schlussläufer Johannes Thingnes Bö ging nach dem achten Schießen mit mehr als einer Minute Vorsprung auf die Strecke und brachte die letzten Kilometer im "Trainingsmodus" über die Bühne. Platz zwei ging an die Staffel aus der Ukraine (+38,2 sek), die das Rennen vor dem schwedischen Quartett (+43,3) beendete.

Deutschland kam in der Besetzung Schempp, Philipp Horn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll nicht über Platz fünf (+57,2) hinaus. Vor allem die Leistungen am Schießstand stimmten nicht. Am Ende standen zehn Nachlader und eine Strafrunde zu Buche. " Insgesamt sind wir nicht zufrieden, wir haben am Schießstand zu viel hergeschenkt. Da müssen wir mit uns hart ins Gericht gehen ", sagte Sprint-Olympiasieger Peiffer im ZDF .