Biathlon | Weltcup in Hochfilzen

Deutsche Staffel verpasst ersten Podestplatz in dieser Saison

Die deutsche Staffel hat am Sonntag (12.12.2021) auf den letzten Metern den dritten Platz im Staffelrennen in Hochfilzen verfehlt. Philipp Nawrath wurde trotz großer Führung auf der Schlussrunde vom Russen Eduard Latipov abgefangen. So blieb nur das gleiche Ergebnis wie zuvor in Östersund.