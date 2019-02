DSV-Biathlon-Frauen in kanadischer Eiskammer ganz cool

Startläuferin Hinz gleich vorn dabei

Das DSV-Quartett überzeugte bei widrigen Bedingungen im Osten Kanadas mit einer starken Laufleistung - trotz einer Strafrunde und zwölf Nachladern. Bei sibirischen Temperaturen von minus 18 Grad trumpfte gleich Startläuferin Vanessa Hinz mit nur einem Nachlader und der zweitbesten Laufzeit auf. Die Bayerin übergab als Zweite, knapp hinter der Führenden Italienerin Lisa Vittozzi.

Herrmann bringt DSV-Team an die Spitze

Franziska Hildebrand blieb trotz dreier Nachlader in Podestnähe. Die Sachsen-Anhalterin, die im Einzel am Donnerstag starke Vierte wurde, nach dem Rennen aber erschöpft zusammenbrach, zeigte sich gut erholt und übergab als Vierte mit einem Rückstand von 43.5 Sekunden auf die führenden Italienerinnen auf Denise Herrmann.



Die läuferisch herausragende Herrmann brachte die Deutschen dann auf die Siegerstraße. Ihre drei Schießfehler konnte Herrmann in der Loipe vergessen machen. Die frühere Langläuferin profitierte dabei von einem schwächeren Stehendanschlag der bis dato Führenden Dorothea Wierer. Auf der letzten Runde holte Herrmann mehr als 26 Sekunden auf Wierer auf und übergab als Erste auf Schlussläuferin Laura Dahlmeier.

Dahlmeier wackelt kurz

Laura Dahlmeier in Canmore

Dahlmeier brachte den Sieg dann trotz einer Strafrunde im Stehendanschlag nach Hause. Bei böigem Wind im letzten Anschlag ließ Dahlmeier drei Scheiben stehen und konnte nur zwei Nachlader ins Ziel bringen. Weil aber auch die Konkurrenz patzte, lief Dahlmeier trotz der 150-Extra-Meter zum umjubelten Sieg.



Nach dem Wettkampf lobte Frauen-Disziplintrainer Kristian Mehringer: "Die Mannschaft eine gute Leistung gebracht. Es war beim letzten Schießen von Laura nicht ganz einfach. Da kam eine Winböe rein. Aber die Teamleistung war gut." Dahlmeier sagte im Ziel in der ARD: "Konzentriert war ich. es war recht windig. Aber e wäre beherrschbar gewesen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was los war."

Kritik an der Jury: "Es war arschkalt"

Für weniger Jubel sorgte die Entscheidung der Rennjury, das Rennen trotz der eisigen Temperaturen zu starten. "Das war an der Grenze. Es ist wirklich arschkalt" , sagte Hinz stellvertretend für viele Läuferinnen. Dahlmeier sagte: "Es war äußerst grenzwertig. Die Temperaturen wären nicht so schlimm gewesen. Aber der Wind."

