Weltcup in Kontiolahti DSV gibt Aufstellung für Biathlon-Staffeln bekannt Stand: 30.11.2024 21:47 Uhr

Nach dem dritten Platz in der Single-Mixed durch Vanessa Voigt und Justus Strelow liebäugelt der Deutsche Skiverband (DSV) am Sonntag (1. Dezember) in den Staffelrennen mit weiteren Podestplätzen.

Dabei werden Voigt und auch Strelow nicht zum Einsatz kommen. Das gab der DSV nach den Mixed-Rennen am Samstag bekannt. Demach gehen in der Männer-Staffel David Zobel, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Philipp Horn an den Start. Horn war bereits Schlussläufer der Mixed-Staffel, die am Samstag auf dem vierten Platz landete.

"Der vierte Platz ist besser als unsere Performance. Wir sind nie in eine dominante Position bei diesem Wettkampf gekommen" , resümierte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling. Man sei mit Platz drei und vier zwar zufrieden, habe aber mehr vor, erklärte Bitterling.

Junge Wilde in der Frauen-Staffel

Ein Platz auf dem Podest ist an einem guten Tag auch der Frauen-Staffel zu zutrauen. Dabei setzt das deutsche Team in der ersten Weltcup-Staffel der Saison auf die jungen Athletinnen Johanna Puff, Julia Tannheimer und Julia Kink.

Lediglich Schlussläuferin Franziska Preuß ist "ein alter Hase" im Weltcup-Zirkus. Sportschau-Experte Arnd Pfeiffer sieht Preuß als das Aushängeschild im deutschen Team: "Sie ist zwar die Älteste im Team, aber im Moment würde ich sagen, ist sie die Stärkste." In der Mixed-Staffel überzeugte die 30-Jährige vor allem am Schießstand mit zehn Volltreffern.