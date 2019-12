Johannes Thingnes Bö, der Sieger von Östersund, gewann auch den zweiten Sprint des Weltcupwinters. Der Norweger hatte mit einem Schießfehler am Ende 7,8 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Simon Destihieux (ebenfalls ein Fehler) und 14,6 Sekunden vor dem fehlerfreien Russen Alexander Loginow.

Deutsche Männer nur in der Loipe überzeugend

Die deutschen Männer hatten es ihren starken Laufleistungen zu verdanken, dass sie nicht ein ähnliches Debakel erlebten wie zuvor die Frauen. Mindestens zwei Fehlschüsse hatte jeder der Starter des Deutschen Skiverbands (DSV) am Ende auf dem Konto.

Doll mit zwei Fehlschüssen fast in den Top Ten

Dafür brillierten einige in der Loipe. Benedikt Doll (zwei Fehlschüsse) kam mit nur 40,7 Sekunden Rückstand auf Sieger Bö als Elfter sogar fast in die Top Ten. Auch Philipp Horn (zwei Fehlschüsse) und Johannes Kühn (drei) konnten den Rückstand auf unter einer Minute halten, was ihnen am Ende die Plätze 19 und 20 bescherte. "Läuferisch hat es richtig Spaß gemacht. Das ist für morgen ein gutes Zeichen. Der Fehler liegend ärgert mich richtig" , sagte Doll nach dem Rennen.

Arnd Peiffer (zwei Fehlschüsse) wurde 24., Simon Schempp (zwei) 26., "Es war ein Fortschritt erkennbar, darüber bin ich sehr froh. Ich hoffe natürlich, dass es noch weiter nach vorn geht. Die Bedingungen am Schießstand waren gut, deshalb sind zwei Fehler zu viel" , sagte Schempp, der im ersten Sprint des Winters in Östersund auf Platz 32 gelandet war.

Verfolgungsrennen ohne Erik Lesser