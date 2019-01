Bö-Brüder feiern Sprintsieg - Doll Dritter

Benedikt Doll hat beim Sprintrennen in Ruhpolding am Donnerstag (17.01.2019) den dritten Platz belegt. Der Biathlet vom SZ Breitnau zauberte die zweitschnellste Laufzeit in den Schnee. Den möglichen Sieg vergab der Schwarzwälder mit dem letzten Schuss. Trotz dieses Fehlers war er im Ziel aber nur 3,3 Sekunden langsamer als Tarjei Bö, der alle zehn Scheiben abgeräumt hatte.



Mal wieder nicht zu schlagen war Johannes Thingnes Bö. Der Weltcup-Führende patzte beim Stehendanschlag zwar auch einmal, ihm wuchsen aber wie so oft auf der Strecke Flügel. In 21:36,0 Minuten war er 6,7 Sekunden schneller als sein Bruder - und das, obwohl er 150 Meter mehr laufen musste. Für Bö war es bereits der achte Saisonsieg. "Ich wusste, dass es eng ist und ich dachte, Tarjei wird heute schwer zu schlagen sein. Ich habe nicht daran geglaubt, dass ich ihn heute besiegen kann" , sagte der Seriensieger.

Fourcade langsamer als Doll

Martin Fourcade, der den Weltcup in den letzten Jahren dominierte, ist noch ein ganzes Stück von seiner Laufbestform entfernt. Trotz einer fehlerfreien Vorstellung am Schießstand blieb für den Franzosen beim fünften Sprintrennen des Jahres nur der vierte Platz.

Kühn flott unterwegs - Peiffer mit zwei Fehlern

Ein Ausrufezeichen setzte Johannes Kühn (Reit im Winkl), der als Siebter als zweitbester Deutscher wurde und vor allem in der Loipe auftrumpfte. Ein Fehler beim Stehendanschlag verhinderte eine noch bessere Platzierung - und daran hatten auch die Fans "schuld". "Ich habe mich etwas verleiten lassen, beim dritten Schuss ging es noch gut, beim Vierten nicht mehr" , resümierte er in der ARD.



Jung-Papa Arnd Peiffer - in Oberhof mit starken Leistungen - konnte im Sprint von Ruhpolding nicht in den Kampf um das Podium eingreifen. Nur acht der zehn Scheiben fielen. Damit war nichts zu holen. "Es waren gute Bedingungen und trotzdem konnte ich die Null nicht bringen, damit war keine gute Platzierung möglich" , sagte Peiffer im "Ersten".



Die DSV-Nachrücker Philipp Nawrath (SK Nesselwang/1 Fehler/30.), Roman Rees (SV Schauinsland/0 Fehler/32) und Philipp Horn (SV Frankenhain/1 Fehler/43) überzeugten am Schießstand, konnten aber läuferisch noch nicht ganz mithalten.

Rösch genießt letztes Einzelrennen