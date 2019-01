Dahlmeier bei Kuzmina-Sieg beste Deutsche

Herrmann, Hildebrand und Horchler in den Top 20

Denise Herrmann mit der drittschnellsten Laufzeit beim Sprintrennen in Ruhpolding.

Denise Herrmann vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal legte die drittbeste Laufzeit in den Schnee, verballerte eine vordere Platzierung aber mal wieder am Schießstand und landete auf Rang 17. Bei perfekten Bedingungen - es wehte kaum ein Lüftchen - ließ sie zwei Scheiben stehen. "Zwei Fehler sind einfach zu viel. Ich will schon weiter nach vorn schielen. Aber die Form ist da. Das stimmt mich optimistisch" , räumte sie ein.



Karolin Horchler (WSV Clausthal-Zellerfeld) glänzte dagegen mit zwei fehlerfreien Schießen, war aber in der Loipe nicht flott genug unterwegs und reihte sich knapp hinter ihrer Teamkollegin Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld) auf dem 19. Platz ein. Die 31-jährige Hildebrand vergab eine bessere Platzierung mit einem Fehler beim zehnten und letzten Schuss, dürfte aber mit ihrer Laufzeit zufrieden gewesen sein. "Es ist ein Aufwärtstrend erkennbar. In Oberhof war es holprig, aber heute ging es deutlich besser."

Hinz braucht noch Zeit

Vanessa Hinz (SC Schliersee), die sich über den Jahreswechsel einen Infekt eingefangen hatte und deshalb in Oberhof passen musste, war bei ihrem ersten Rennen in diesem Jahr mit zwei Fahrkarten im Stehendanschlag chancenlos und 1:47,8 Minuten langsamer als Siegerin Kuzmina. Hinz wurde am Ende 38.