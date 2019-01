Dahlmeier bei Kuzmina-Sieg beste Deutsche

Der Sieg ging bei Bilderbuch-Bedingungen beim Sprintrennen der Frauen am Donnerstag (17.01.2019) in Ruhpolding nur über ein fehlerfreies Schießen. Das wusste Laura Dahlmeier (SC Partenkirchen) bereits vor ihrem Start. Denn ehe die deutsche Rückkehrerin mit der hohen Startnummer 65 auf die Strecke ging, waren die Top-Favoritinnen schon im Ziel. Anastasiya Kuzmina (Slowakei) hatte in 19,15,1 Minuten eine Traumzeit hingelegt und damit auch der Erfolgsserie von Lisa Vittozzi (Italien) ein Ende gesetzt. Die Doppelsiegerin von Oberhof musste diesmal mit Platz zwei zufrieden sein. Auf den dritten Platz lief Hanna Oeberg (Schweden). "Ich bin so glücklich heute mit meinem Schießen. Zwei mal null, ist nicht normal für mich. Es waren perfekte Bedingungen", freute sich Doppel-Mama Kuzmina, die nach der Saison aufhören wird.

Dahlmeier fehlen noch ein paar Körner

Laura Dahlmeier in Ruhpolding

Dahlmeier wurde als Neunte beste Deutsche. Am Schießstand war sie mit zehn Volltreffern erfolgreich, doch in der Loipe fehlten nach der Verletzungspause zuletzt noch einige Körner oder besser: 47,9 Sekunden auf Siegerin Kuzmina. Dahlmeier, die nach dem zweiten Schießen nur sechs Sekunden vom dritten Platz trennten, verlor auf der Schlussrunde noch einmal deutlich und blieb im Ziel knapp vor Franziska Preuß (SC Haag).



Für Preuß hätte es deutlich weiter nach vorn gehen können, doch im Stehendschießen blieb eine Scheibe stehen. Läuferisch war sie trotz 150 Extrametern nur drei Sekunden langsamer als Dahlmeier. "Ich habe mich auf meinen Heimstrecken richtig wohl gefühlt", strahlte Preuß im ARD-Interview.

Herrmann, Hildebrand und Horchler in den Top 20

Denise Herrmann vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal legte die drittbeste Laufzeit in den Schnee, verballerte eine vordere Platzierung aber mal wieder am Schießstand und landete auf Rang 17. Bei perfekten Bedingungen - es wehte kam ein Lüftchen - ließ sie zwei Scheiben stehen. Karolin Horchler (WSV Clausthal-Zellerfeld) glänzte dagegen mit zwei fehlerfreien Schießen, war aber in der Loipe nicht flott genug unterwegs und reihte sich knapp hinter ihrer Teamkollegin Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld) auf dem 19. Platz ein. Die 31-jährige Hildebrand vergab eine bessere Platzierung mit einem Fehler beim zehnten und Schuss, dürfte aber mit ihrer Laufzeit zufrieden gewesen sein. "Es ist ein Aufwärtstrend erkennbar. In Oberhof war es holprig, aber heute ging es deutlich besser."

Vanessa Hinz (SC Schliersee), die sich über den Jahreswechsel einen Infekt eingefangen hatte und deshalb in Oberhof passen musste, war bei ihrem ersten Rennen in diesem Jahr mit zwei Fahrkarten im Stehendanschlag chancenlos und 1:47,8 Minuten langsamer als Siegerin Kuzmina.