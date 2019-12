Biathletin Wierer nicht zu stoppen - Preuß verpasst Podium

Herrmann: "Da wollten die Beine nicht so"

Denise Herrmann, im März 2019 Verfolgungs-Weltmeisterin an gleicher Stelle, schoss nur einen Fehler im Stehendschießen und belegte den sechsten Rang. Allerdings benötigte sie insgesamt gut 20 Sekunden mehr als die siegreiche Wierer mit dem Gewehr. Auch in der Loipe war die 30-Jährige knapp drei Sekunden hinter Wierer: "Ich hab mich heute tatsächlich ein bisschen schwergetan, vor allem in der Schlussrunde. Da wollten die Beine nicht so. Mit dem Schießen bin ich zufrieden. Man muss aber schnell schießen, alles treffen und gut laufen, damit man ganz vorn dabei ist."

Denise Herrmann

Hildebrand noch nicht topfit