Eckhoff das Maß im Biathlon-Sprint, DSV-Duo in den Top Ten

Weltmeisterin Tiril Eckhoff hat am Samstag (06.03.2021) im tschechischen Nove Mesto den fünften Sprint in Serie gewonnen. Die Führende im Gesamt- und Disziplinen-Weltcup kassierte zwar eine Strafrunde, doch am Ende war ihre Zeit von 18:48,4 Minuten wieder das Maß für die Konkurrentinnen. Die Ukrainerin Julija Dzhima (+9,3 Sek.) lief hinter der Norwegerin auf Platz zwei, Lisa Vitozzi (+15/ITA) wurde Dritte.

Preuß und Herrmann kämpfen sich in Top-Positionen

Nach dem enttäuschenden zwölften Platz in der Staffel wollten sich die deutschen Frauen über die 7,5-Kilometer-Distanz wieder erfolgreicher präsentieren. Für einen Podestplatz reichte es nicht, doch mit Platz acht und zehn konnten Franziska Preuß und Denise Herrmann eine gute Ausgangsposition für die Verfolgung herausholen.