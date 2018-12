Biathlet Johannes Thingnes Bö triumphiert im Sprint

Sprint-Experten Peiffer und Doll verpassen Podest

Bei guten Bedingungen ging Peiffer als erster deutscher Starter auf die Strecke. Nach zwei Fehlern im Liegendschießen reichte es für den 31-Jährigen am Ende nur zu Platz 30. "Ich habe mich selber ein bisschen rausgedreht. Die Windfahnen zeigten nach links. Ich habe reagiert. Die zwei Rasten waren aber ein bisschen viel" , erklärte Peiffer nach dem Rennen. Es sei frustrierend, die beiden Fehler haben das Ergebnis verhagelt, so Peiffer.

Doll, der die drittbeste Zeit beim Schießen hatte, unterlief stehend ein Fehler. Nach einer starken Schlussrunde war der 28-Jährige dennoch zufrieden: "Heute habe ich am Schießstand nicht so lange gewartet und einen guten Rhythmus gehabt. In der ersten Runde war ich zu schwerfällig, das müssen wir analysieren. Die Laufzeit war in Ordnung, doch da geht noch mehr."

Die weiteren Deutschen landeten abgeschlagen hinter Peiffer. Simon Schempp (Uhingen/40.), Erik Lesser (44.), Philipp Horn (beide Frankenhain/46.) und Johannes Kühn (Reit im Winkl/48.) nehmen viel Rückstand mit in das Verfolgungsrennen. Der erste Weltcup dieser Saison wird am Samstag mit dem Sprint der Frauen fortgesetzt, ehe am Sonntag noch die Verfolgungsrennen anstehen.

fth | Stand: 07.12.2018, 15:15