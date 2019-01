Biathlon-Weltcup in Antholz

Deutsche Skijäger bei Bö-Sieg nicht treffsicher genug

Weder Olympiasieger Arnd Peiffer noch Weltmeister Benedikt Doll zeigten beim Biathlon-Sprint in Antholz die nötige Treffsicherheit für einen der vorderen Plätze. Nur Peiffer kam in die Top Ten, der Sieg ging an den Norweger Johannes Thingnes Bö.