Biathleten Hildebrand und Lesser verpassen Podest

Thekla Brun-Lie und Lars Helge Birkeland bescherten Norwegen einen erfolgreichen Saisoneinstand. Am Schießstand schnell und fast ohne Makel und schnell in der Loipe - das war das Erfolgsgeheimnis. Birkeland machte mit einer Schnellschusseinlage beim letzten Schießen alles klar. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Österreich und die Ukraine. Das deutsche Duo musste sich am Ende mit Platz acht begnügen. " Es ist eine Mannschaftsleistung, da gehören beide dazu. Es ist jedem schon passiert, dass man eine Strafrunde macht. Wir haken das ab, es geht weiter ", sagte Hildebrand im ZDF .

Hildebrand und Lesser bei Halbzeit Dritte

Erik Lesser

An den Bedingungen lag es nicht: Denn obwohl sich auch in Pokljuka der Winter bisher noch nicht von seiner schneereichen Seite gezeigt hatte, waren die Voraussetzungen für großen Sport optimal. Das lag an einer Mischung aus Kunst- und Altschnee. Und das deutsche Duo kam eigentlich gut ins Rennen, Franziska Hildebrand räumte gleich beim ersten Liegend-Anschlag alle fünf Scheiben ab. Auch Stehend blieb die 31-Jährige fehlerfrei und konnte so aussichtsreich als Fünfte mit nur 9,5 Sekunden Rückstand an Erik Lesser übergeben. Und auch der Thüringer gab sich bei optimalen Windverhältnissen keine Blöße, bis auf einen Nachlader beim Stehend-Schießen. Das war auch wichtig, denn die Konkurrenz machte ebenfalls wenig Fehler. Bei Halbzeit lagen die Deutschen hinter Norwegen und der Ukraine auf dem dritten Platz.

Hildebrand bleibt im Führungsquartett

Ein Trio mit Hildebrand, der Norwegerin Thekla Brun-Lie und der Ukrainerin Anastasiya Merkushyna lag nun gut 15 Sekunden vor der Konkurrenz. Die gebürtige Hallenserin musste nach einem fehlerfreien, aber etwas bedachteren Liegend-Schießen kurzzeitig abreißen lassen und bekam die Österreicherin Lisa Theresa Hause zur Seite. Dieses Quartett fand sich in der Loipe aber schnell wieder. Und nach tollem Schießen der letzte Wechsel: Hildebrand übergab als Vierte mit 7,5 Sekunden Rückstand auf Norwegen.

Lesser in der Strafrunde - Podest weg