Anais Bescond und Emilien Jacquelin siegten auf der Pokljuka mit einem Vorsprung von 5,9 Sekunden vor den Esten (Regina Oja/Rene Zahkna/3 Nachlader) und Österreich (Lisa Theresa Hauser/Simon Eder/+12,10 Sekunden/6 Nachlader). Für das deutsche Duo sprang bei 49,10 Sekunden Rückstand auf die Sieger ein elfter Platz heraus.

Ohne die vier Nachlader von Franziska Preuß beim ersten und zweiten Schießen wäre sicher mehr drin gewesen als Rang elf. Aufs Podest hätte es aber wohl auch nicht gereicht. Zu schwach waren die Leistungen in der Loipe.

Preuß und Lesser schwächeln in der Loipe

Erik Lesser

Vor allem Franziska Preuß konnte mit den Besten nicht mithalten. Nach einer Nasennebenhöhlenentzündung war sie ganz offensichtlich noch nicht wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte. Erik Lesser konnte immerhin in den ersten beiden Laufrunden vorne mitmischen. Auf den Runden drei und vier ging aber auch ihm etwas die Kraft aus: "Die ersten zwei Runden konnte ich mit Christiansen mitgehen, der ein hohes Tempo angeschlagen hat. Im zweiten Heat kam ich dann nicht mehr klar." Sein Fazit im Ersten fiel trotzdem nicht nur negativ aus: "Ich habe mich, glaube ich, noch ganz gut aus der Affäre gezogen, auch wenn das nicht mein Anspruch ist".

Weiter Hoffnung auf WM-Teilnahme

Die Entscheidung, ob Lesser auch bei der WM in Antholz (12. bis 23. Februar) im Single-Mixed laufen darf, wird nächste Woche getroffen. "Ich habe noch kein 'Go', aber auch kein 'No' von den Coaches" , sagte er. Für ihn heißt es also weiter abzuwarten und sich weiter im Training zu empfehlen.

Preuß/Lesser waren beim ersten Single-Mixed-Wettbewerb dieses Winters Ende November in Östersund noch Zweite hinter Hanna Öberg/Sebastian Samuelsson (Schweden) geworden.