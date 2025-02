Wettwerbe am Samstag Preuß und Nawrath führen Staffeln bei der Biathlon-WM an Stand: 21.02.2025 17:23 Uhr

Mit Franziska Preuß als beste deutsche Biathletin an der Spitze geht am Samstag (22.02.2025) ab 12.05 Uhr die deutsche Frauen-Staffel bei der WM auf Medaillenjagd. Die Männerstaffel (15.05 Uhr) wird angeführt von Philipp Nawrath. Beide Wettbewerbe gibt es live im Ersten, bei sportschau.de und in der Mediathek.

Die viermalige Medaillengewinnerin Preuß startet als Schlussläuferin. Angelaufen wird die Staffel über 4x6 Kilometer am Samstag von Sophia Schneider, es folgen Selina Grotian und Julia Tannheimer. Das deutsche Quartett hat gute Medaillenchancen, auch wenn die Französinnen als Top-Favoritinen gehandelt werden.

Strelow überraschend nicht dabei

Bei den Männern geht Nawrath als Erster ins das Rennen über 4x7,5 km. Der 32-Jährige war zuletzt angeschlagen und ließ das Einzel aus. Außerdem gehören Danilo Riethmüller, Johannes Kühn sowie Philipp Horn als Schlussläufer zum Quartett. Überraschend nicht berücksichtigt wurde der mit zweimal Bronze im Mixed dekorierte Justus Strelow, der zuletzt auf Position eins in der Männer-Staffel gesetzt war.

Das deutsche Männer-Quartett wartet seit Bronze 2020 in Antholz bei Großereignissen auf eine Staffel-Medaille. Im Vorjahr reichte es in Nove Mesto mit Strelow, Kühn, Nawrath und dem mittlerweile zurückgetretenen Benedikt Doll zu einem undankbaren vierten Platz. In dieser Weltcupsaison klappte es in vier Rennen lediglich einmal mit dem Podest. Alle Staffeln des Winters gewann Frankreich - und durchbrach damit nachhaltig die Dominanz der Norweger.