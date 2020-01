Öberg gewinnt Massenstartrennen - DSV-Trio abgeschlagen

Einzel-Olympiasiegerin Hanna Öberg war an diesem Tag nicht zu schlagen. Auch ein Fehler beim dritten Schießen warf die Schwedin nicht aus der Bahn, die vor den fehlerfreien Lisa Vittozzi (Italien/0/+ 6,5 Sekunden) und Anais Bescond (Frankreich/0+ 27,6) ins Ziel kam. In Abwesenheit der grippeerkrankten Weltcupführenden Tiril Eckhoff durfte sich Öberg über ihren vierten Weltcupsieg freuen.

DSV-Trio zu unkonzentriert am Schießstand

Bei den drei deutschen Starterinnen lief knapp zweieinhalb Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaften in Antholz vor allem am Schießstand nichts zusammen. Denise Herrmann (Oberwiesenthal), am Freitag im Einzel noch ganz oben auf dem Treppchen, musste fünfmal in die Strafrunde. Nur in der ersten Runde lief sie vorne mit und sorgte fürs Tempo. Nach der ersten Fahrkarte beim ersten Liegendschießen lief auch sie der Meute hinterher.

Knifflige WM-Nominierung

Mit 2:00,1 Minuten Rückstand kam Herrmann als 15. ins Ziel - für diese Schussleistung noch eine ganz beachtliche Platzierung. Vanessa Hinz (Schliersee/4/+ 2:43,9) als 24. und die aufgrund der vielen Absagen ins 30er-Feld nachgerückte Karoline Horchler (Clausthal-Zellerfeld/5/+ 4:23,2) auf dem 30. Platz blieben ebenfalls deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Für die Titelkämpfe in Antholz (13. bis 23. Februar) ist neben Herrmann und Hinz damit nur Franziska Preuß (Haag) qualifiziert, sie schonte sich diesmal. Damit müssen die Verantwortlichen des Deutschen Skiverbandes (DSV) zwei bis drei Athletinnen für den Saisonhöhepunkt nominieren, die im bisherigen Winter ohne erfüllte WM-Norm blieben.