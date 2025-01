Biathlon-Weltcup Norwegen triumphiert - Wieder kein Top-Ten-Platz für DSV-Männer Stand: 11.01.2025 15:21 Uhr

Wieder ein Dreifach-Erfolg bei den Biathlon-Männern: Nach Frankreich im Sprint war am Samstag (11.01.2025) in der Verfolgung Norwegen dominierend. Die DSV-Männer schafften es nicht unter die besten zehn.

Sturla Holm Laegreid hat die Verfolgung in Oberhof gewonnen und steht zum ersten Mal in dieser Saison ganz oben auf dem Podest. Hinter dem 27 Jahre alten Norweger, der zwei Strafrunden laufen musste, folgten seine Landsmänner Tarjei Bö (1 Fehler/+5,2 Sekunden) und Johannes Thingnes Bö (3/+19,7 sek.). Bester Skijäger des Deutschen Skiverbandes (DSV) war Philipp Nawrath als 16. (4/+1:05,6 Minuten), Justus Strelow kam einen Platz dahinter ins Ziel (1/+1:10,6 Minuten).

Danilo Riethmüller wurde nach vier Schießfehlern (+1:44,3 min.) 25. und lag damit vier Position vor Johannes Kühn (3/+2:03,1 min.). Simon Kaiser (7/+3:46,0 min.) und Philipp Horn (6/+3:54,7 min.) landeten auf den Rängen 44 und 45.

Nawrath läuft gut, Strelow schießt gut

"Vier Fehler sind nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Dennoch ein solides Ergebnis mit elf Plätzen nach vorne" , lautete die erste Analyse von Nawrath im ZDF, der hinter Johannes Thingnes Bö die zweitschnellste Laufzeit des Tages ablieferte. Zudem stimmte er seinem Sportdirektor Felix Bitterling zu, der vor dem Rennen gesagt hatte, dass das Problem am Schießstand eher mentaler Natur sei: "Die Emotionen immer im Griff zu haben, ist nicht ganz so easy. Man weiß, dass man mit einem guten Schießergebnis weit nach vorne kommen kann. Aber man hat auch irgendwie Respekt davor."

Strelow hatte angesichts von nur einem Fehler mit einem besseren Ergebnis gerechnet, musste aber auf der Strecke am Ende abreißen lassen: "Ich muss mal in die Auswertung gucken, wie es genau mit dem Laufen war. Ich habe in den ersten zwei Runden versucht, mitzugehen und habe auch gute Gruppen gehabt. Dafür habe ich dann in den Runden drei, vier und fünf ganz schön gebüßt. Der Birxsteig ist mir einfach 30 Meter zu lang, da merke ich, dass oben die Lücken immer größer werden. Am Schießstand bin im mit einem Fehler soweit zufrieden."

Strelow und Riethmüller schieben sich nach vorne

Als erster DSV-Athlet war Strelow in die Loipe gegangen. Als Sprint-18. hatte er einen Rückstand von 1:13 Minuten auf Quentin Fillon Maillet. Wenige Positionen nach Strelow machten sich dann auch Nawrath (+1:30 min.), Riethmüller (+1:36 min.) und Kühn (+1:39 min.) auf die Jagd.

An der Spitze übernahm Fabien Claude nach dem ersten Schießen mit einer fehlerfreien Leistung die Führung von seinem Landsmann Fillon Maillet. Schnellschütze Strelow schob sich mit fünf Treffern gleich mal zehn Plätze nach vorne, als Achter hatte er nun knapp 50 Sekunden Rückstand. Auch Riethmüller machte einen ordentlichen Sprung nach vorne und war nun 21. (+1:11,2 min.). Nawrath (1 Fehler) und Kühn (0) folgten auf den Positionen 27 und 29. Simon Kaiser und Philipp Horn lagen nach zwei bzw. drei Fehlern am Ende des Feldes.

Ab und Auf für Strelow

Claude blieb auch beim zweiten Anschlag ohne Fehler und konnte sich somit ein kleines Polster erkämpfen. Sein erster Verfolger war nun der Norweger Sturla Holm Laegreid, der aber schon eine knappe halbe Minute zurücklag. Strelow musste eine Strafrunde drehen und fiel wieder auf Rang 18 zurück (+1:07,4 min.). Auch Nawrath und Kühn ließen eine Scheibe stehen, Riethmüller sogar zwei. Sie hatten als 28., 29. und 30. etwas mehr als anderthalb Minuten Rückstand. Kaiser und Horn konnten sich leicht nach vorne arbeiten.

Claude verballerte beim ersten Stehendschießen mit gleich vier Fahrkarten seine Siegchancen, so war Laegreid nun der neue Spitzenreiter. Strelow schob sich nach fünf Treffern wieder unter die besten zehn nach vorne (+49,8 sek.), knapp fünf Sekunden dahinter folgte der ebenfalls fehlerfreie Nawrath, der wenig später auf der Strecke aber an seinem Teamkollegen vorbeizog. Auch Riethmüller bleib ohne Fehler und war nun 25.

Laegreid muss sich gegen die Bö-Brüder wehren

Laegreid kam mit gutem Vorsprung zum letzten Schießen, musste aber einmal in die Runde. Plötzlich waren die Bö-Brüder Tarjei und Johannes Thingnes seine härtesten Konkurrenten. Er konnte sich auf der Schlussrunde aber gegen die beiden wehren. Strelow blieb zwar ein weiteres Mal fehlerfrei, konnte aber auf der Strecke nicht mit den anderen mithalten. So wurde schließlich Nawrath, der noch zwei Extra-Runden drehen musste, bester DSV-Skijäger.