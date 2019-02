Deutsche Mixed-Staffel jubelt über Rang zwei

Das deutsche Team mit Erik Lesser, Benedikt Doll, Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz musste sich zum Abschluss des Weltcups in Soldier Hollow (USA) Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) nur Olympiasieger Frankreich geschlagen geben. Mit sechs Nachladern kam das DSV-Quartett 13,5 Sekunden hinter den Franzosen ins Ziel. Auf Rang drei, mit zwei Strafrunden und 1:02 Minuten hinter der Spitze, kam Norwegen mit Weltcupspitzenreiter Johannes Thingnes Bö.

Frankreich: Nur drei Nachlader

Die französische Siegerstaffel mit Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Celia Aymonier und Schlussläuferin legte den Grundstein für den Sieg mit nur drei Nachladern. Ohne Superstar Martin Fourcade lagen die Franzosen die gesamte Zeit in an erster oder zweiter Stelle. Den Sieg sicherte schließlich Aymonier - während Vanessa Hinz nachladen und die Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland sogar in die Strafrunde musste, brachte Chevalier den Sieg mit zwei schnellen und fehlerfreien Schießen nach Hause.

Nächste Station WM in Östersund

Mit der Mixed-Staffel von Salt Lake City ist auch der letzte Weltcup vor der Biathlon-WM im März beendet. Der Saisonhöhepunkt der Biathleten findet vom 7. bis 17. März im schwediwschen Östersund statt. Bei der WM ist die deutsche Mixed-Staffel Titelverteidiger, 2017 in Hochfilzen gewann das DSV-Quartett in der Besetzung Vanessa Hinz, Laura Dahlmeier, Anrd Peiffer und Simon Schempp. Bei den Olympischen Spielen vor einem Jahr in Pyeongchang waren die Deutschen dagegen leer ausgegangen.

dh | Stand: 17.02.2019, 23:15