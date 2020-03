Preuß bei Eckhoff-Sieg mit bestem Saisonergebnis

Tiril Eckhoff (NOR) hat das vorletzte Massenstart-Rennen dieser Weltcup-Saison eindrucksvoll für sich entschieden. Im tschechischen Nove Mesto lief sie am Sonntag (08.03.2020) nach 12,5 Kilometern in der Loipe und vier Schießeinlagen (ein Fehler) als Erste über die Ziellinie - es war Eckhoffs siebter Saisonsieg. Platz zwei ging an die Schwedin Hanna Öberg, die nach einem Schießfehler mit 25,3 Sekunden Rückstand ins Ziel kam.

Preuß mit bestem Saisonergebnis - Herrmann und Hinz abgeschlagen

Auch beim Deutschen Skiverband ( DSV ) gab es strahlende Gesichter. Der Grund: Franziska Preuß erreichte das Ziel als Dritte (+32,4 sek) und feierte damit ihren ersten Einzel-Podestplatz in dieser Saison. Sprintsiegerin Denise Herrmann musste sich nach fünf Fehlern mit Rang zwölf (+1:24,2 min) zufrieden geben. Vanessa Hinz, WM -Zweite im Einzel, kam nach drei Strafrunden als 21. (+2:46,3) ins Ziel.

Franziska Preuß erzielte ihre bestes Saisonergebnis im Einzel. (Archiv)

Drei Podestplätze für DSV in Nove Mesto