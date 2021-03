Tränen beim Filmdreh

Arnd Peiffer (l) und Erik Lesser beim Heim-Weltcup in Oberhof.

Seit geraumer Zeit produzieren beide gemeinsam den Podcast "Das Biathlon Doppelzimmer", fachsimpeln gewitzt über Rennen, Bedingungen und Konkurrenz. In Folge 32 wurde es emotional. "Ich hatte ganz viel Augenwasser" , erzählt Lesser, der seinen Freund mit einem Video überraschte. Eigentlich wollte er auch noch ein paar Sätze sagen, "das habe ich aber nicht geschafft" , so der Thüringer.

Scherzkeks Lesser über seine "Vergraultaktik"

Gemeinsame Wettkampf-Vorbereitung gibt es nicht mehr, gemeinsame Podcasts zum Glück schon.

Seitdem er 2013 in den Weltcup eingestiegen ist, hat er oft mehr Zeit mit Peiffer als mit der eigenen Frau verbracht. "Einfach so gehen lassen" , kam nicht in Frage. Das Video war quasi sein Abschiedsgeschenk. Und dann plauderte Lesser scherzhaft über sein Verhalten in den letzten gemeinsamen Doppelzimmer-Tagen. Duschen und Nägel schneiden waren out. Stattdessen wurde auch mal "gepupst" . "Ich habe mir Mühe gegeben, dass du keine Lust auf Comeback hast" , flachste Lesser im Podcast.

Jetzt habe er ziemlich viel Stress. Es geht um den Nachfolger im Doppelzimmer. "Bewerbungen lesen, Casting und Recall" , scherzte der 32-Jährige. Benni Doll habe im "Beziehungsgespräch" punkten können, diese Woche teilen sich beide ein Zimmer.

"Wissen nicht richtig, wie es weitergeht"

Der Spaß kam nie zu kurz im deutschen Biathlon-Team. Ernst wird Lesser nur, wenn er an die Zukunft ohne Peiffer denkt: "Wir wissen jetzt nicht so richtig, wie es weitergeht" , sagt Lesser. Zuletzt hätten die Alten "die Eisen aus dem Feuer geholt" , "die Jüngeren lassen eher ein bisschen Federn" . " Du hast herausgestochen. Du warst der einzige, der es in dieser Saison geschafft hat, sein Können zu zeigen. Man konnte sich hinter dir verstecken, wenn es mal nicht so lief. Und so einer fehlt halt jetzt."

Lesser geht davon aus, dass es im deutschen Team keinen Sturla Holm Laegreid geben wird. " In der Breite werden wir uns noch spärlicher vorn zeigen, und die äußeren Rufe werden noch viel viel lauter" , glaubt er. Mit Peiffer falle auch viel Erfolg weg.

Peiffer gewinnt in jeder Disziplin

Der stets aufgeräumte und bodenständige Peiffer wollte das nicht so stehen lassen, entgegnete ein "Jeder ist ersetzbar" und erinnerte an seine Anfangszeiten, als er sich gern mal hinter einem Älteren versteckt habe. "Es wird schon weitergehen ", so der Familienvater, der sein persönliches Ziel erfüllt hat.

Er gewann in jeder Disziplin, in der gestartet ist, mindestens einmal. Den Massenstart hatte er bisher noch nicht gewonnen. Ausgerechnet in seiner Abschiedssaison gelang auch das. Seine ungewohnt euphorische Freude darüber, wird jetzt schlüssig. "Ich habe diesen verdammten Massenstart gewonnen, wo ich dachte, dass wird nie mehr was in meinem Leben."

Dass Schlimmste am Aufhören sei, so Peiffer, die Zeit ohne Lesser. "Dass ich Dich nicht mehr begleiten kann, ist sehr traurig und der Wermutsropfen."

"Das Biathlon Doppelzimmer" geht weiter

Das Weltcup-Doppelzimmer ist gesprengt. Der Podcast "Das Biathlon Doppelzimmer" geht weiter - mit den beiden Freunden fürs Leben, Arnd Peiffer und Erik Lesser.

Stand: 17.03.2021, 12:00