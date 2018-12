Laura Dahlmeier kehrt zurück

Nach ihrer langen Leidenszeit kehrt Dahlmeier also zurück. Abgeschirmt von der großen Öffentlichkeit trainierte sie in den letzten Tagen unter dem ehemaligen Bundestrainer der Damen, Gerald Hönig, in Ridnaun/Italien mit der IBU -Cup-Mannschaft. Dabei zeigte sich Dahlmeier locker und gut aufgelegt. Im zweitklassigen IBU-Cup soll sich die Bayerin Wettkampfpraxis holen. Für Dahlmeier ist es der erste Start in der "2. Liga". Als junge Athletin war sie nach ihren Erfolgen bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2013 sofort im Weltcup eingesetzt worden.

Rückkehr in den Weltcup weiter offen

Ob Dahlmeier in Ridnaun an weiteren Rennen teilnehmen wird, steht noch nicht fest. Auch der Zeitpunkt der Rückkehr in den Weltcup ist offen. " Wir haben von Anfang an vereinbart, dass ich erst dann wieder im Weltcup starte, wenn ich wirklich zu einhundert Prozent fit und belastungsverträglich bin" , sagte die 25-Jährige zuletzt. Sie werde sich "keinen Druck machen" .

Dahlmeier war erst Anfang November in ein leichtes Training eingestiegen, nachdem sie in Folge mehrerer gesundheitlicher Rückschläge und eines geschwächten Immunsystems eine Zwangspause eingelegt hatte.

Mehringer nimmt Routiniers in die Pflicht

Dahlmeiers Teamkolleginnen sind ab Donnerstag (Sprint ab 14.15 Uhr im Ticker) in Hochfilzen am Start. Nach den teilweise ernüchternden Ergebnissen in Pokljuka peilen die erfolgsverwöhnten deutschen Biathletinnen beim zweiten Weltcup des Winters im österreichischen Hochfilzen den ersten Podestplatz an.

Kristian Mehringer fordert eine Leistungssteigerung

Disziplin-Trainer Kristian Mehringer nimmt vor der Sprint-Entscheidung über 7,5 Kilometer am Donnerstag besonders die erfahrenen Läuferinnen in die Pflicht. Abgesehen von Franziska Preuß (drei Top-Ten-Plätze) und der jungen Anna Weidel (Platz zehn im Sprint und Rang elf in der Verfolgung) habe "ein großer Teil der etablierten Sportlerinnen ihre Leistung aus unterschiedlichen Gründen noch nicht abrufen können. In Hochfilzen möchten wir es wieder besser machen" , sagte Mehringer. Er sei "zuversichtlich, dass wir dort mit der gesamten Mannschaft einen Schritt nach vorne machen können".

Nach dem Sprint der Frauen am Donnerstag steht am Freitag der Sprint der Männer über 10 km auf dem Programm. Für Samstag sind bei Frauen ( 10 km ) und Männern ( 12,5 ) die Verfolgungsrennen geplant. Am Sonntag folgen die Staffeln.

Thema in: MDR aktuell - das Nachrichtenradio, 12.12.2018, 14:40 Uhr