Biathletin Dahlmeier kehrt überraschend stark zurück

Laura Dahlmeier strahlt nach Platz zwei bei ihrer Rückkehr in Nove Mesto.

Preuß zufrieden - Hildebrand kämpft mit dem Schnee

Franziska Preuß (Haag) startete mit einem schnellen, fehlerfreien Liegendschießen. Stehend ging allerdings der erste Schuss daneben. Sie erklärte: "Ich war sehr unruhig und war froh, dass vier Treffer gefallen sind." Insgesamt sei sie mit Platz 16 zufrieden, so Preuß, auch wenn sie für die anderen "den Schneepflug" spielte. Franziska Hildebrand (Clausthal-Zellerfeld), die es 2014/15 in Nove Mesto erstmals im Sprint aufs Podest geschafft hatte, legte liegend eine einwandfreie Serie hin. Ihr vorletzter Schuss beim Stehendschießen verfehlte aber das Ziel. Sie hatte mit dem Schneetreiben zu Beginn des Rennens zu kämpfen und kam auf Rang 21. "Da haben wir einen Bremser drin gehabt" , sagte sie im Ersten.

Hinz und Horchler mit je einem Fehler

Vanessa Hinz (Schliersee) kam mit einem Fehler beim Stehendschießen auf Platz 22. Sie analysierte: "In der zweiten Runde ging es deutlich besser als in der ersten." Zudem kündigte sie an: "Morgen werde ich wieder Vollgas geben." Karolin Horchler (Clausthal-Zellerfeld) musste nach dem zweiten Schießen einmal in die Strafrunde und belegte im Ziel Position 27.

Herrmann muss korrigieren

Denise Herrmann (Schlema), die mit als Erste ins Rennen gegangen war, blieb im Liegendschießen ohne Fehler. Stehend, wo sie zwischendurch ihren Stand korrigierte, verfehlte sie dreimal die Scheibe. Mit den zusätzlichen 450 Metern reichte es nur für Platz 45. Aber immerhin qualifizierte sie sich wie die anderen deutschen Starterinnen für die Verfolgung.

Favoritinnen mit Problemen am Schießstand

Dorothea Wierer patzt jeweils einmal.

Die Gesamtweltcup-Führende Dorothea Wierer aus Italien scheiterte je einmal liegend und stehend. Sie wurde Neunte. Einen rabenschwarzen Tag erwischte die Finnin Kaisa Mäkäräinen trotz guter Laufzeit mit insgesamt fünf Fehlern. Mit Platz 58 qualifizierte sie sich knapp für die Verfolgung. Rang zwei in der Gesamtweltcup-Wertung gab sie vorerst an Fialková ab.