Am Ende belegten die Deutschen den vierten Platz, hinter der Ukraine und Frankreich. Das zweite deutsche Duo Denise Herrmann und Benedikt Doll landete vor 46.000 Zuschauern auf dem neunten Platz. " Auf der letzten Runde, als ich durch den Tunnel gefahren bin, habe ich gemerkt, das ist der Moment. Jetzt darf ich viele andere Sachen erleben, darauf freue ich mich ", sagte Dahlmeier nach dem Rennen.

Starke Vorstellung - Platz zwei im Massenstart

Besser hätte dieses wirklich allerletzte Rennen für Laura Dahlmeier nicht beginnen können. Die 26-Jährige, die nach dem letzten Winter ihre Biathlon-Karriere beendet hatte, holte sich beim Spektakel "Auf Schalke" gemeinsam mit Philipp Nawrath den zweiten Platz im Massenstartrennen. Dabei zeigte die mehrfache Weltmeisterin und Olympiasiegerin, dass sie in der Loipe und vor allem am Schießstand nichts verlernt hat. Am Ende musste sich das deutsche Team nur den italienischen Titelverteidigern Dorothea Wierer und Lukas Hofer geschlagen geben. Denise Herrmann und Benedikt Doll wurden Dritte, wurden aber wegen einer zu wenig gelaufenen Strafrunde mit einer Strafminute belegt und weiter hinten eingestuft. " Es fühlt sich gut an. Wir sind vorn dabei, das war unser Ziel “, sagte Dahlmeier bei Halbzeit des Rennens.

Die Norweger sind nicht zu schnappen

Und es blieb das Rennen der Vorzeige-Biathletin, die im anschließenden Massenstart sogar mit Vorsprung an Nawrath übergab. Härteste Konkurrenten auf den Sieg wurden nun die Norweger mit Marte Olsbu Roeiseland und Vetle Christiansen. Und die ließen sich am Ende den Sieg und die je 14.000 Euro Prämie nicht durch die Lappen gehen. Nawrath verließen auf der Schlussrunde die Kräfte, so wurde das deutsche Team noch auf den vierten Platz durchgereicht.