Junioren-WM - DSV-Juniorinnen im Verfolger chancenlos

Während Lena Repinc aus Slowenien und Amy Baserga aus der Schweiz mit zwei Goldmedaillen die Duftmarken bei der Jugend/Junioren-WM der Biathleten im österreichischen Obertilliach setzten, gingen die deutschen Starterinnen leer aus.

Grotian verliert Medaille aus dem Blick

Im Verfolgungsrennen der Jugend (unter 19 Jahre) war die 16-jährige Selina Grotian als Achte beste Deutsche. Mit Bronze aus dem Sprint dekoriert, startete sie nur 12 Sekunden nach der Weltmeisterin Lena Repinc in den Wettkampf. Mit drei Fehlern am Schießstand blieb ihr eine Medaille diesmal verwehrt. Auch Nathalie Horstmann (3 Fehler) büßte vier Plätze ein (11.).

Puff lässt es krachen: Von 20 auf zwölf

Der größte Sprung nach vorn gelang Johanna Puff. Die 18-Jährige lief mit zwei Fehlern bei 20 Schüssen von Platz 22 auf Rang zwölf. Lea Zimmermann (16) verballerte ein besseres Ergebnis mit vier Fehlern bei der dritten Schießprüfung und landete mit insgesamt fünf Strafrunden auf Platz 27. Im Sprint war sie 26. gewesen. Nicht eine der 60 Läuferinnen blieb fehlerfrei.

Debakel bei den Juniorinnen

Die vier deutschen Juniorinnen erwischten anschließend einen gebrauchten Tag und landeten jenseits der 30er Ränge. Beste war Lisa Marie Spark (3 Fehler) als 32. Franziska Pfnuer (4) verlor elf Plätze und wurde 33. Marie Braun (6 Fehler) fiel vom 19. auf den 35. Platz zurück und Sabrina Braun (3) beendete das Rennen als 41.

Zwei weitere Entscheidungen

Im Laufe des Tages werden auch die Weltmeister bei den Junioren und der männlichen Jugend gesucht. Bei den Junioren gehen die deutschen Nachwuchs-Männer nach starken Leistungen im Sprint als Mitfavoriten in das Rennen.

Obertilliach - ein Paradies für spätere Top-Stars