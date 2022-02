Biathlon-Junioren-WM - Keine Medaillen für den DSV in der Verfolgung

Nach Gold im Einzel und Bronze im Sprint hoffte Lisa Marie Spark auch in der Verfolgung auf eine Medaille. Lange sah es nach einem weiteren Edelmetall für die 21-Jährige aus.

Sie ging es als Führende in das letzte Schießen - doch dort schoss sie zwei Mal daneben. Die insgesamt drei Schießfehler waren zu viel. Die Ruhpoldingerin landete mit einem Rückstand von 41, 2 Sekunden auf dem undankbaren vierten Platz.

Auch Tereza Vobornikova leistete sich drei Strafrunden - dank einer fulminaten Laufleistung sicherte sich die Tschechin nach dem Triumph im Sprint auch den Weltmeistertitel in der Verfolgung. Silber gewann mit einem Schießfehler die Italienerin Hannah Auchentaller (+6,2 Sek.). Bronze ging an die Norwegerin Frida Dokken (1/+9,7 Sek.).

Müller in den Top Ten

Mareike Braun (DAV Ulm) leistete sich neun Strafrunden und wurde mit einem Rückstand von 4:23,2 Min. 29. Besser machte es Luise Müller (SV Grün-Weiß Pirna): Sie schaffte es mit nur einem Schießfehler in als Achte in die Top Ten (+1:12,3 Min.). Johanna Puff (Bayrischzell) beendete die Verfolgung als 13. (2/+1:38,5 Min.)

Deutsche Junioren laufen hinter her

Die deutschen Junioren gingen erneut leer aus. Als 21. war Hans Köllner (WSV Clausthal-Zellerfeld/1/+2:28,7 Minuten) Bester aus dem DSV -Quartett. Frederik Madersbacher (Nesselwang) wurde 26. (1/+2:37,7 Min.). Darius Lodl (SV Hermsdorf) landete auf den 29. Platz (3/3:14,7 Min.). Christian Noack (SG Klotzsche) beendete den Wettkampf als 38. (3/4:06,6 Min.).

Zum Verfolgungs-Weltmeister kürte sich trotz drei Schießfehlern der Norweger Martin Nevland, der schon im Sprint erfolgreich war. Silber ging an den Bulgaren Blagoy Todev (1/14,1 Sek.). Bronze sicherte sich der Norweger Martin Uldal (3/33,7 Sek.)

33 Nationen dabei