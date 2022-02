Biathlon-Junioren-WM - Talent Spark räumt nächste Medaille ab

Zwei Rennen, zwei Medaillen: Lisa Maria Spark hat nach ihrem Weltmeistertitel im Einzel auch im 7,5 km-Sprint bei der Junioren-Weltmeisterschaft der Biathleten eine Medaille gewonnen. Die 21-Jährige lief hinter Siegerin Tereza Vobornikova aus Tschechien und der Italienerin Rebecca Passler zu Bronze.

Spark war lediglich 4,5 Sekunden langsamer als die neue Weltmeisterin. Dabei lag die Ruhpoldingerin, die erst mit 12 von den Alpinen zum Biathlon umsattelte, bis zum letzten Schuss auf Goldkurs. Doch dieser letzte Treffer verfehlte das Ziel. Der Fehlschuss wurmte die Polizeioberwachtmeisterin. "Das ist ärgerlich. Da bin ich kurz zu viel nachgedacht" , sagte sie kurz nach dem Rennen im Telefoninterview der Sportschau.

Lisa Maria Spark gewinnt Bronze im Sprint.

Weil Spark mit einer frühen Startnummer ins Rennen gegangen war, musste sie im Ziel lange warten, war am Ende aber extrem glücklich über Bronze und eine perfekte Ausgangslage für die Verfolgungsrennen am Sonntag - im Livestream bei sportschau.de.

Gutes Teamergebnis bei den Frauen

Auch Mareike Braun (DAV Ulm/14. Platz/2 Fehler/ + 47,1 Sekunden) hat im Jagdrennen noch gute Chancen, weit nach vorn zu laufen. Luise Müller (SV Grün-Weiß Pirna/18./2/+1:11,8 Minuten) und Johanna Puff (Bayrischzell/21./2/+1:22,3 Minuten) haben einen etwas weiteren Weg in die Top Ten.

Junior Lodl wieder mit Problemen am Schießstand

Wie schon im Einzel gingen die deutschen Junioren leer aus. Als 29. war erneut Hans Köllner (WSV Clausthal-Zellerfeld/2/+2:31,3 Minuten) Bester aus dem DSV -Quartett. Christoph Noack (SG Klotzsche/36./2/+2:30,2), Darius Lodl (SV Hermsdorf/37./4/+2:31,3) und Frederik Madersbacher (Nesselwang/39./1/+2:37,7) blieben hinter den Erwartungen.

Zum Sprint-Weltmeister kürte sich der Norweger Martin Nevland, der mit Startnummer 76 fehlerfrei in 24:24,5 Minuten über 10 Kilometer zum Sieg lief.

