Junioren-WM - DSV-Nachwuchs in den Staffel (noch) ohne Podest

Der deutsche Skiverband hat bei der Junioren- WM der Biathleten im österreichischen Obertilliach noch ein heißes Eisen im Feuer. Im Staffelrennen der Junioren gehen die Deutschen am Nachmittag nach guten Leistungen in den Einzelrennen als Mitfavoriten an den Start.



Lucas Lechner (SC Ruhpolding), Philipp Lipowitz (DAV Ulm), Simon Kaiser (WSV Oberhof 05) und Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld) wurden nominiert.

DSV-Juniorinnen läuferisch nicht in der ersten Liga

Zuvor waren bereits die Juniorinnen (bis 21 Jahre) am Samstag (6.3.2021) gefordert. Sabrina Braun (Ulm), Franziska Pfnür (SK Ramsau), Marie Braun (Ulm) und Lisa Spark (SC Traunstein) hatten mit der Medaillenvergabe nie etwas zu tun und reihten sich auf dem achten Platz ein.

Am Schießstand gehörten die Deutschen mit elf Nachladern zu den Top 3, in der Loipe konnten die DSV-Läuferinnen aber nicht mit den Besten mithalten. Obwohl die Französinnen einmal in die Strafrunde mussten und acht Nachlader brauchten, gewannen sie WM -Gold und waren dabei mehr als drei Minuten schneller als die Deutschen. Silber ging an Italien, Österreich gewann Bronze.

Jugend: DSV-Athletinnen Vierte in der Staffel

Selina Grotian räumte am Schießstand alle Scheiben ab.

Im Staffelrennen der jüngsten deutschen Starterinnen (Jugendliche bis 18 Jahre) führte die erst 16-jährige Selina Grotian (SC Mittenwald) die deutsche Mannschaft als Schlussläuferin mit einem fehlerfreien Schießen auf den vierten Platz. Anders als Grotian erwischten Nathalie Horstmann (WSC 07 Ruhla) mit zwei Strafrunden und Johanna Puff (SC Bayrischzell/3 Nachlader) keine Glanzleistung am Schießstand. Weltmeister nach 3 x 6 Kilometern wurde Frankreich vor Slowenien (+ 13,2 Sekunden) und Italien (1:31,7 Sekunden). Die deutsche Staffel hatte fast zwei Minuten Rückstand auf Sieger Frankreich.

Die deutschen Nachwuchsläufer (bis 18 Jahre) kamen in der 3 x 7,5 km Staffel nur auf den siebten Platz - 2:42,1 Minuten hinter Sieger Polen. Nach dem guten Beginn von Franz Schaser (SV Hermsdorf/2 Nachlader) platzten alle Medaillenträume, als Moritz Seeber (SWV Goldlauter Heidersbach) drei Mal in die Runde musste. Benjamin Menz (SV Motor Tambach-Dietharz/3 Nachlader) lief das Rennen solide zu Ende.

Obertilliach - ein Paradies für spätere Top-Stars