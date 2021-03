Biathlon: DSV-Nachwuchs geschlagen - Schweizerin holt WM-Gold

Amy Baserga aus der Schweiz ist die neue Junioren-Weltmeisterin im Sprint. Mit einer fehlerfreien Leistung am Schießstand legte die 20-jährige Züricherin in Obertilliach den Grundstein zum Sieg. Sie sprintete in 19:59,9 Minuten zu ihrer ersten Goldmedaille bei einer Junioren- WM .

Silber ging an Rebecca Passler aus Italien (+22,2 Sekunden), auf den dritten Platz lief die Norwegerin Juni Arnekleiv (+ 22,9 Sekunden). Beide schossen jeweils einmal vorbei.

Mareike Braun beste Deutsche

Mareike Braun lief als einzige Deutsche in die Top 20.

Für die deutschen Nachwuchsläuferinnen lief es wie schon im Einzel nicht gut. Mareike Braun (Ulm) kam als beste Deutsche auf Rang 19. Braun, die als letzte Starterin des 90er-Feldes in den Wettbewerb gegangen war, lag bis zum letzten Schießen sogar auf Podestplatz-Kurs. Weil eine Scheibe stehen blieb, musste die junge Deutsche aber alle Hoffnungen auf eine Medaille begraben. Auf der Schlussrunde verlor sie dann auch läuferisch ordentlich Zeit.

Probleme beim Schießen oder in der Loipe

Franziska Pfnür (SK Ramsau) landete mit zwei Fehlern auf dem 21 Platz, Lisa Spark (SC Traunstein) überzeugte mit nur einem Fehlschuss, tat sich aber in der Loipe schwer und kam 2:17,8 Minuten hinter der Siegerin als 41. ins Ziel.

Sabrina Braun, die Zwillingsschwester von Mareike Braun, war schnell unterwegs, haderte aber am Schießstand und musste drei Mal in die Runde. So sprang nur der 43. Rang heraus.

Sprint der Junioren ab 14.15 Uhr im Stream

Am Nachmittag gehen die Junioren der Jahrgänge 1999 bis 2001 auf die Strecke. Mittendrin wird dann auch der frischgebackene EInzel-Weltmeister Philipp Lipowitz sein. " Da haben wir mindestens zwei gute Trümpfe mit Philipp Lipowitz und Danilo Weltmeister, der letztes Jahr Junioren-Weltmeister in der Verfolgung war, im Rennen" , blickte Sportdirektor Ernst Eisenbichler in der Sportschau voraus.