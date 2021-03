Gold bei der Junioren-WM - In Obertilliach gehen Biathlon-Sterne auf

Obertilliach - ein Paradies für spätere Top-Stars

Dahlmeier und Bö - zwei Sterne, die in Obertilliach aufgingen. Jetzt ist Skiort in Osttirol erneut Gastgeber der besten Nachwuchs-Biathleten. Und wieder ein gutes Pflaster für zukünftige Biathlon-Stars? Philipp Lipowitz dürfte davon träumen. Der 21-Jährige vom DAV Ulm lief am Sonntag (28.02.2021) bei der Junioren-WM überraschend zu Einzel-Gold. Lipowitz gewann nach 15 Kilometern mit nur einem Schießfehler und elf Sekunden Vorsprung vor dem Slowenen Alex Cisar und bescherte dem zuletzt wegen seiner Nachwuchsprobleme scharf kritisiertem deutschen Biathlon-Team die erste Medaille.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Junioren-Weltmeister von 2020 ohne Weltcup-Einsatz

Da ist eine Gold-Medaille Balsam, aber längst kein Allheilmittel. Letztes Jahr liefen Danilo Riethmüller (Causthal-Zellerfeld) und Max Barchewitz (SV Eintracht Frankenhain) in der Verfolgung bzw. im Einzel auf den WM-Thron der Junioren. Ein Türöffner war es für die beiden nicht. Auf einen Start im Weltcup-Team hofften sie vergebens, wohl auch weil seine Leistungen zu schwankend waren. Zwischen eins und 68 war alles dabei.

Konkurrenz wesentlich weiter

Während bei den Biathleten in Norwegen und Schweden regelmäßig junge Talente in der Weltspitze anklopfen, fehlt es den Deutschen an Nachwuchs. Seit Laura Dahlmeier hat es kein(e) junge(r) Biathlet(in) mehr ganz nach vorn gebracht. Andere Nationen sind wesentlich weiter. Die beiden Norweger Sturla Holm Lägreid und Johannes Dale (beide Norwegen) sowie der Schwede Sebastian Samuelsson sind mit Anfang 20 regelmäßig auf dem Podest. Der zurückgetretene Simon Schempp kritisierte unlängst den Verband und sieht Defizite im Nachwuchs. "Da ist das eine oder andere schon nicht ganz so gut verlaufen die letzten Jahre ", so Schempp.

Der DSV reagierte schon vor zwei Jahren auf die Probleme und installierte mit Zibi Szlufcik ein neuen Nachwuchschef. Noch bleibt weiter das Hoffen auf einen neuen Stern, der vielleicht einst wie der von Laura Dahlmeier in Obertilliach aufgeht. Philipp Lipowitz hat im Einzel einen Anfang gemacht. Wie er und seine Teamkollegen sich im Sprint am Dienstag schlagen, sehen Sie im Livestream bei sportschau.de.