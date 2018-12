Bö und Fourcade überzeugen in der Verfolgung

Bö gewinnt vor Loginow und Bö

Vor mehr als 20.000 Zuschauern gingen 60 Starter auf die seifige Strecke, mit 6 Grad war es deutlich wärmer als in den vergangenen Tagen. Trotz vier Schießfehlern jubelte Johannes Thingnes Bö über seinen fünften Saisonsieg. Der 25-Jährige benötigte 31:59,0 Minuten und hatte 6,2 Sekunden Vorsprung auf Loginow (4 Fehler). Tarjei Bö (1 Fehler) kam mit 23,9 Sekunden Rückstand ins Ziel.

Johannes Thingnes Bö bei der Verfolgung in Nove Mesto

Brüder-Führung nach drittem Schießen

Weltcupspitzenreiter Johannes Thingnes Bö ging mit einem komfortablen Vorsprung von mehr als einer Minute auf den vierten Rang in die Loipe. Doch mit drei Schießfehlern in den ersten drei Schießen machte es der Norweger wieder spannend. Bester der Verfolger war ausgerechnet Bruder Tarjei, der sich nach dem dritten Schießen mit 0,2 Sekunden Vorsprung auf seinen fünf Jahre jüngeren Bruder an die Spitze setzte. Die beiden Norweger trieben sich in der Loipe an und kamen in Führung liegend zum letzten Schießen. Nachdem beide Bös in die Strafrunde mussten, konnte Johannes Thingnes in der Loipe seine größere Laufstärke ausspielen und siegte. Tarjei Bö wurde dagegen noch von Loginow abgefangen.

Fourcade fehlerfrei auf Rang fünf

Martin Fourcade blieb als einziger Athlet ohne Fehler am Schießstand und arbeitete sich von Startposition 43 bis auf Platz fünf. Der Franzose hatte im Ziel 57,3 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Bö.

DSV-Athleten mit zu vielen Fehlern

Trotz schwieriger Bedingungen leisteten sich die DSV-Athleten mit 28 Schießfehlern deutlich zu viele Fahrkarten. Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/3 Fehler) kam als bester Deutscher auf Rang 16, der beste im Sprint Benedikt Doll (Breitnau/6) wurde 19. Johannes Kühn (Reit im Winkl/6) belegte Platz 30, Roman Rees (Schauinsland/5) wurde 37., Simon Schempp (Uhingen) kam nach acht Schießfehlern als 44. ins Ziel.