Hochfilzen – ein gutes Pflaster für DSV-Athleten

Hochfilzen, da war doch was? Ja! Die Weltmeisterschaft 2017. Im Februar des vergangenen Jahres lief dabei Laura Dahlmeier ins Rampenlicht: Sie siegte in Einzel, Verfolgung und Massenstart, wurde mit Vanessa Hinz, Arnd Peiffer und Simon Schempp erste in der Mixed-Staffel. Der Sieg in der Damenstaffel zusammen mit Hinz, Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand bedeutete die sechste Medaille für Dahlmeier in Hochfilzen.

Bei dem am Donnerstag beginnenden Weltcuprennen wird Dahlmeier nicht am Start sein. Die 25-Jährige befindet sich weiterhin im Aufbautraining. Sie soll ihr Wettkampf-Comeback erst 2019 geben. Doch auch Kollege Simon Schempp verbindet viel Gutes mit dem Ort in den Tiroler Bergen – er wurde Weltmeister im Massenstart.

Biathlon-Hochburg für Jedermann

Hochfilzen liegt etwa eine Autostunde von Ruhpolding entfernt, auf einer Höhe von 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Bereits vier Mal fanden hier seit 1987 Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Das Örtchen mit nur 1.196 Einwohnern an der Grenze zu Salzburg ist im Winter vor allem für Biathlon-Fans eine Hochburg: Wen als Zuschauer beim Wettkampf der Profis selbst der Ehrgeiz gepackt hat, der kann beim Gäste-Biathlon ausprobieren, wie gut er sich als Skijäger macht.

Landertinger nach "Babypause" zurück

Beim Heimspiel der Österreicher steht dabei vor allem Dominik Landertinger im Fokus: Der 30-Jährige wurde am Samstag Vater. Beim Heim-Weltcup wird er aber dabei sein, berichteten österreichische Medien.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Absage droht trotz Dauerregen nicht

Trotz des Regens der vergangenen Tage, zeigte sich der Veranstalter zuversichtlich, den Wettkampf austragen zu können. Das Organisationsteam musste schon 1000 Kubikmeter neuen Schnee auf die Piste bringen. Zu Engpässen komme es aber nicht, die Depots seien voll, sagte der OK-Vorsitzende Franz Berger der "Tiroler Zeitung".

Premiere für Ricco Groß