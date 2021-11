Interne Ausscheidungsrennen

Biathlon - heißer Kampf um vier Weltcup-Plätze

Am 27. November beginnt in Schweden der Weltcup 2021/22 im Biathlon. Neun DSV-Skijäger haben ihr Ticket sicher - um die letzten vier restlichen Plätze geht es in den Ausscheidungsrennen.