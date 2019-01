Grünes Licht für Erik Lesser - Oberhof-Weltcup vom Wind verweht?

Aufatmen bei Biathlet Erik Lesser. Der Verfolgungs-Weltmeister von 2015 kann bei seinem Heim-Weltcup in Oberhof an den Start gehen. Wie Bundestrainer Mark Kirchner am Mittwoch mitteilte, sei die Entscheidung nach zuletzt zwei guten Trainingstagen gefallen.

Lesser: Rückenprobleme wegen Übertraining

Erik Lesser

"Wir haben die letzten beiden Tage noch einmal ein intensives Training absolviert und die Entscheidung gefällt, dass er an den Start geht" , sagte Kirchner. Lesser fehlte beim letzten Vor-Weihnachts-Weltcup in Nove Mesto wegen Rückenproblemen. Der 30-Jährige führt die Probleme auf zu intensives Training in der Saisonvorbereitung zurück. "Ich habe eine ziemliche Dysbalance zwischen Bauch- und Rückenmuskulatur. Ich habe es wohl etwas übertrieben" , sagte Lesser der "Thüringer Allgemeinen Zeitung".

Donnerstag Sprint der Frauen, Freitag Sprint der Männer

Für den Thüringer, der in Oberhof wohnt und für den SV Frankenhain an den Start geht, steht am Freitag (11.1.19) das erste Rennen an. Ab 14.30 Uhr (im Ticker) bestreiten die Männer den Sprint-Wettkampf. Bereits am Donnerstag (10.1.19) gehen die Frauen ab 14.30 Uhr (im Ticker) in die Sprint-Rennen. Zwei prominente Absagen gibt es dennoch im deutschen Team: Olympiasiegerin Laura Dahlmeier und Staffel-Weltmeisterin Vanessa Hinz fehlen in Oberhof.