Mäkäräinen siegt dank überragender Laufleistung

Franziska Hildebrand hat beim Weltcup in Hochfilzen in der Verfolgung als beste Deutsche den neunten Platz belegt. Die 31-Jährige leistete sich einen Schießfehler und landete nach zehn Kilometern 25,4 Sekunden hinter der Siegerin Kaisa Mäkäräinen auf Rang neun. Die Finnin war trotz dreier Schießfehler in der Loipe zu stark für die Konkurrenz. Den zweiten Platz sicherte sich Paulina Fialkova aus der Slowakei vor Dorothea Wierer. Die Schnellschützin aus Italien musste sogar vier Mal in die Strafrunde.

Mehr zum Rennen und dem Abschneiden der Deutschen in Kürze hier