Biathlon - Nachwuchs-Talent Voigt gibt Weltcup-Debüt

Vanessa Voigt konnte ihr Glück kaum fassen. Die 23-jährige Thüringerin gibt im tschechischen Nove Mesto ihr Weltcup-Debüt und ist voller Vorfreude: "Damit gerechnet hatte ich im Vorfeld nicht wirklich. Umso glücklicher bin ich jetzt darüber. Richtig begreifen werde ich es dann wahrscheinlich erst, wenn ich im Auto Richtung Nove Mesto sitze", sagte Voigt.

Voigt überzeugt im IBU-Cup

Voigt verdiente sich den Startplatz zuletzt unter anderem durch drei Siege im zweitklassigen IBU-Cup. "Meine aktuelle Saison hätte bis dato nicht besser laufen können. Ich bin immer besser ins Laufen gekommen, und am Schießstand konnte ich meine Stärken ausspielen" , sagte Voigt, die vor allem Spaß haben will und "es genießen, mir die Großen "live" anschauen und von ihnen lernen."

Neue Chance für Nawrath

Nach der enttäuschend verlaufenden Weltmeisterschaft in Pokljuka, bei der es für die deutschen Skijäger nur zwei Medaillen gab, ist Voigt nicht einzige Debütantin. Im Männer-Team bekommt Philipp Nawrath erstmals in dieser Saison eine Chance im Weltcup. Der 28-Jährige gehörte schon in den vergangenen Jahren punktuell immer mal wieder zum Team, konnte sich aber keinen "Stammplatz" ergattern.

Lesser wieder mit dabei