Dahlmeier verzichtet auf Massenstart in Nove Mesto

"Lief besser als erwartet"

Zu Begründung schrieb Dahlmeier, die nach langer Verletzungs- und Erschöpfungspause in Nove Mesto in den Weltcup zurückgekehrt war, auf der Social-Media-Plattform: "Es lief viel besser als erwartet. Dennoch brauche ich noch ein paar weitere Trainingseinheiten, um zu meiner vollen Stärke zurückzukehren."

Platz zwei und fünf in Nove Mesto

Dahlmeier lief im Sprint am Freitag, ihrem ersten Weltcup-Wettkampf seit fast neun Monaten, gleich auf Rang zwei. In der Verfolgung am Samstag wurde sie Fünfte.



Über ihre starken Ergebnisse in Nove Mesto hatte sich die 25-Jährige einen Startplatz im Massenstart gesichert - für den Massenstart qualifizieren sich die Top 25 der Weltcupwertung und die fünftbesten des aktuellen Weltcups. Für Dahlmeier rutscht nun die Französin Anais Bescond in der Startliste nach.

dh | Stand: 23.12.2018, 09:56