Dahlmeier in Oberhof nicht am Start

"Leider müssen wir in Oberhof auf Vanessa und Laura verzichten. Stattdessen werden Anna Weidel und Nadine Horchler beim Heimweltcup starten," so Disziplinen-Trainer Florian Steier. Oberhof sei natürlich ein absolutes Highlight: "Ich bitte die Fans aber um Verständnis, dass wir uns dazu entschieden haben, dass Laura erst noch einmal einen weiteren Trainingsblock absolviert, ehe sie die nächsten Weltcuprennen bestreitet."

Auch Dahlmeier meldete sich über die sozialen Medien: "Weniger ist manchmal mehr!" , schrieb die Olympiasiegerin zu ihrer Pause. "Zusammen mit meinen Trainern habe ich mich dazu entschieden, dass es für mich sinnvoller ist, den Heim-Weltcup in Oberhof auszulassen" , erklärte die 25-Jährige.

Start am Donnerstag mit dem Sprint

Im Thüringer Wald steht am Donnerstag (10.01.2019) der Damen- und am Freitag der Männer-Sprint auf dem Wettkampf-Programm. Für die Skijäger geht es dann am Samstag mit den Verfolgungsrennen weiter, ehe am Sonntag die Staffel-Wettbewerbe ausgetragen werden.

Neben Dahlmeier wird auch Hinz krankheitsbedingt fehlen. Doppel-Olympiasiegerin Dahlmeier war erst kurz vor Weihnachten mit den Plätzen zwei und fünf in Sprint und Verfolgung in Nove Mesto in den Weltcup zurückgekehrt. Auf den Massenstart-Wettkampf hatte die Garmisch-Partenkirchnerin dann verzichtet. "Ich bin sehr glücklich, dass es in Nove Mesto so gut gelaufen ist, muss diesen Winter aber einfach von Tag zu Tag gucken, wie es mir geht und was möglich ist." Mitte Oktober hatte Dahlmeier nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, zunächst kürzertreten zu müssen. Ihr Immunsystem war zu geschwächt, wie die Ärzte damals mitteilten. Nach der Zwangspause war die Ausnahme-Skijägerin erst Anfang November moderat ins Training eingestiegen, um sich an die Belastungen zu gewöhnen.

DAS DSV-AUFGEBOT

Für den Deutschen Skiverband gehen in Oberhof und Ruhpolding insgesamt zwölf Athletinnen und Athleten an den Start.



Damen

- Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

- Franziska Hildebrand (WSC Clausthal-Zellerfeld)

- Karolin Horchler (WSC Clausthal-Zellerfeld)

- Nadine Horchler (SC Willingen)

- Franziska Preuß (SC Haag)

- Anna Weidel (WSV Kiefersfelden)



Herren

- Benedikt Doll (SZ Breitnau)

- Lucas Fratzscher (WSV Oberhof)

- Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

- Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain)

- Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld)

- Simon Schempp (SZ Uhingen)

Stand: 08.01.2019, 10:46