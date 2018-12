Dahlmeier - "Fühle mich nicht als Olympiasiegerin"

" Ich möchte Spaß haben. Ich habe überhaupt keine große Erwartungshaltung " - Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat einen Tag vor ihrem Comeback beim Weltcup in Nove Mesto Hoffnungen auf eine Top-Platzierung eine Abfuhr erteilt.

"Ein paar schöne Rennen laufen"

In der ARD sagte die 25-Jährige, dass sie nach ihrer langen Verletzungspause noch immer nicht bei 100 Prozent sei: "Ich fühle mich nicht als amtierende Olympiasiegerin, die zurückkommt und die Welt retten muss. Ich möchte für mich ein paar schöne Rennen laufen" , sagte die Garmisch-Partenkichnerin am Donnerstag (20.12.2018) im tschechischen Nove Mesto.

"Nicht gewusst, wann und ob ich zurückkomme"

Die 21-fache Weltcupsiegerin und Weltcup-Gesamtsiegerin von 2016/17 hatte nach verschiedenen Verletzungen und Entzündungen im Sommer wenig trainieren können. Nach einer Infektion musste sie im Oktober sogar einen kompletten Trainingsstopp einlegen. Den ersten Wettkampf in dieser Saison bestritt sie in der vergangenen Woche im IBU-Cup. Rückblickend sagt Dahlmeier: "Es war ein schwieriger Sommer für mich. Ich habe nicht gewusst, wann ich zurückkomme und ob ich überhaupt wieder Hochleistungssport auf dem Niveau betreiben kann, wie ich es gern machen würde."

Comeback am Freitag, 17.30 Uhr

Ihren ersten Weltcup-Wettkampf betrreitet sie am Freitag (21.12.2018). Ab 17.30 uhr steht dann in Nove Mesto der Sprint an. Wir berichten per Livestream und Live-Ticker