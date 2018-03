Andreas Stitzl ist der wohl bekannteste Co-Trainer im Biathlon-Zirkus. Wer jemals ein Rennen verfolgt hat, der weiß, dass Stitzl bei jedem Wettbewerb mit vollem Einsatz dabei ist. Wie ein "Rumpelstilzchen" tobt er am Anstieg, rennt einige Meter mit und treibt seine Athleten an. Auf diesen Motivationsschwung müssen Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer und Co. nun verzichten. Stitzl hört auf und setzt sich künftig in Köln auf die Schulbank, um sein Trainer Diplom abzulegen.

Abschied in Tjumen

Der 44-Jährige wird nur noch beim aktuellen Weltcup in Oslo und in der kommenden Woche im russischen Tjumen im Einsatz sein, ehe er sich von der Männer-Mannschaft verabschiedet. Zuvor hatte auch Tobias Reiter, der Assistent von Damen-Bundestrainer Gerald Hönig, seinen Abschied bekanntgegeben.

Biathlon vier Jahre gelebt

" Ich habe das jetzt vier Jahre gelebt und bin natürlich sehr froh, dass wir sehr erfolgreiche vier Jahren gehabt haben. Ich habe vielleicht ein bisschen etwas beitragen können" , sagte Stitzl. Er könnte den Skijägern in anderer Funktion erhalten bleiben und unter Umständen künftig am Stützpunkt in Ruhpolding mitarbeiten.

Hönig will Trainer bleiben

Gerald Hönig

Während die Weiterbeschäftigung von Kirchner als Chefcoach der Männer sicher ist, scheint unklar, wie es mit Hönig weitergeht. Im Ersten bekräftigte der Thüringer noch einmal sein Interesse: " Zwei Jahre könnte ich mir noch vorstellen, einen kompletten Olympia-Zyklus aber eher nicht." Zuvor hatte es eine Meldung gegeben, wonach Hönig eventuell auch zur Disposition steht. Dies nahm der 59-Jährige überrascht zur Kenntnis. "Das sind Spekulationen. Wir haben über nichts gesprochen. " Allerdings belaste die Mannschaft diese Diskussion. "Das sind Nebenschauplätze, die den Fokus vom Sportlichen nehmen. Das finde ich nicht gut" , sagte Hönig nach dem missglückten Sprintrennen. Hönigs Vierjahresvertrag läuft am Saisonende aus.

sst/dpa | Stand: 15.03.2018, 13:37