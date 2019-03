Bö sichert beim Heimrennen letzten Sprintsieg der Saison

Gesamtweltcup-Sieger Johannes Thingnes Bö hat am Freitag (22.03.2019) seinen siebten Sprintsieg der Saison eingefahren. Der 25 Jahre alte Norweger kam nach 24:39,9 Minuten ins Ziel und unterstrich seine Ausnahmestellung in diesem Winter. Bö hatte die Sprintwertung schon vor dem Rennen in der Tasche. Der Italiener Lukas Hofer (+31,7 Sekunden/0 Fehler) belegte in Oslo den zweiten Platz, Quentin Fillon Maillet aus Frankreich wurde Dritter (+35 s/0). Im Rennen über zehn Kilometer sorgte dichter Nebel für schwierige Sichtverhältnisse am Schießstand.

Acht deutsche Starter am Holmenkollen

Wie beim Frauen-Sprint am Donnerstag gingen auch bei den Männern acht deutsche Athleten ins Rennen. Benedikt Doll überzeugte mit einer starken Laufzeit, kam als bester Deutscher mit zwei Fehlern auf Rang sechs. Arnd Peiffer setzte im Liegend- und Stehendschießen jeweils den ersten Schuss vorbei und musste wie Doll zweimal in die Strafrunde. Einzel-Weltmeister Peiffer schaffte es als Achter ebenfalls unter die besten Zehn. Erik Lesser, Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath verpassten die Top Ten. Zudem starteten beim Weltcup-Finale mit Lucas Fratzscher und Philipp Horn auch zwei deutsche Athleten aus dem IBU -Cup. Der Franzose Martin Fourcade, der den Weltcup in den vergangenen Jahren dominiert hatte, hatte die Saison nach enttäuschenden Weltmeisterschaften in Östersund ( SWE ) beendet.

Saisonfinale: Verfolgung und Massenstart

Am Samstag (23.03.2019) steht in Oslo das Verfolgungsrennen auf dem Programm (ab 17.15 Uhr im Liveticker). Die Biathlon-Saison endet am Sonntag mit den Massenstartrennen der Frauen und Männer.