Bö gewinnt Top-Duell gegen strauchelnden Fourcade

Johannes Thingnes Bö hat am Donnerstag (23.01.2020) das Einzel über 20 Kilometer gewonnen. Nach vier Wochen Wettkampfpause, die er wegen der Geburt seines Sohnes Gustav eingelegt hatte, halfen dem Norweger auch zwei Strauchler von Martin Fourcade. Nach dem zweiten Schießen verlor der Franzose zunächst seinen Stock und stürzte dann auch noch - das kostete wertvolle Sekunden.

Bö fehlerfrei - Fourcade fehler- aber nicht sturzfrei

Im Ziel hatte Bö mit einer Zeit von 47:54,3 Minuten knapp elf Sekunden Vorsprung auf den Gesamtweltcup-Führenden. Fourcades Landsmann Fabien Claude belegte Rang drei (+25,6), Philipp Nawrath (Nesselwang/+36,7) wurde nach einer fehlerfreien Leistung als Vierter bester DSV -Skijäger. Die ersten vier blieben ohne Strafminute.

" Du musst nur dein Rennen machen. Egal, welche Vorbereitung du hattest. Ich bin langsamer angelaufen und habe mir beim Schießen mehr Zeit gelassen. Dass Fourcade zuletzt gewann - dadurch bekommst du die Motivation ", sagte Bö.

DSV-Athleten mit starkem Teamresultat

Johannes Kühn (Reit im Winkl/1 Fehler) als Achter und Benedikt Doll (Breitnau/2) als Zehnter schafften es bei perfekten Bedingungen ebenfalls in die Top Ten. Beim Showdown für die Biathlon-WM in Antholz (13. bis 23. Februar) überzeugten die Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner vor allem läuferisch.

Philipp Horn (Frankenhain) lief mit zwei Strafminuten auf Rang 14, Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) belegte nach vier Fehlern Platz 45. Erik Lesser (Frankenhain/1), der nach einer enttäuschenden Saison noch um die WM-Teilnahme kämpft, kam mit der 52. Laufzeit als 20. ins Ziel.

Lesser: " Diese Platzierung ist nicht so das Richtige "

" Ich wollte mich auf das Rennen konzentrieren. Meine Form ist wirklich nicht so gut. In der dritten Runde hatte ich einen Hänger. Mit einem Fehler ist diese Platzierung nicht so das Richtige ", sagte Lesser im ARD -Interview und fügte an: " Im Massenstart ist alles möglich. Liegend komme ich gut klar. Vielleicht klappt es ja mit den Top 15. "

Der frühere Vorzeigeläufer Simon Schempp (Uhingen) ist wegen Formschwäche nicht für die WM-Generalprobe nominiert worden und verpasst auch das Saison-Highlight in Italien.