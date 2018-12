Bö dominiert Massenstart - Peiffer erneut bester Deutscher

Johannes Thingnes Bö führt das Feld an

Weltcupspitzenreiter Johannes Thingnes Bö und Fourcade führten das Feld der 30 Athleten vom Start weg an. Da der Franzose, der am Samstag fehlerfrei geblieben war, beim ersten Schießen gleich zweimal in die Strafrunde musste, fiel er auf Rang 22 zurück. Der Österreicher Simon Eder schoss mit 21 Sekunden am schnellsten und setzte sich kurzzeitig an die Spitze, ehe er von den Bö-Brüdern Johannes Thingnes und Tarjei überholt wurde.

Biathlon-Massenstart in Nove Mesto

Doll auf Rang vier - Peiffer schiebt sich nach vorn

Die beiden Norweger spielten vor 22.000 Zuschauern ihre Geschwindigkeitsvorteile aus und blieben auch beim zweiten Schießen fehlerfrei. "Schnellschütze" Eder konnte den Abstand am Schießstand zwar verringern, in der Loipe aber nicht mit den Bö-Brüdern mithalten. Auch Doll machte ein gutes Rennen und lag nach den ersten beiden Schießen jeweils auf Platz vier. Beim ersten Stehendschießen unterlief dem 28-Jährigen der erste Fehler, dennoch verteidigte Doll Rang vier. Peiffer verbesserte sich um drei Plätze auf Rang acht.

Arnd Peiffer (Archiv)

20 Treffer für Dominator Johannes Thingnes Bö

An der Spitze zog Johannes Thingnes Bö weiter einsam seine Kreise. Der 25-Jährige hatte beim letzten Schießen bereits 39 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Maillet, der dann einmal in die Strafrunde musste. Bö traf hingegen alle 20 Scheiben und ging mit einem Lächeln auf die Schlussrunde. Ebenfalls fehlerfrei blieb Garanitschew, der mit einem Rückstand von 50 Sekunden die Verfolgung aufnahm. Tarjei Bö verabschiedete sich mit zwei Fehlern aus dem Rennen um die vorderen Ränge und belegte am Ende den 16. Platz (6 Fehler).

Sechster Saisonsieg nach herausragendem Rennen

Sein Bruder Johannes Thingnes ließ sich den sechsten Sieg in dieser Saison hingegen nicht mehr nehmen. Doch dahinter wurde es spannend: Dank einer starken Laufleistung überholte Maillet noch Garanitschew, der als Dritter ins Ziel kam.

Johannes Thingnes Bö

DSV-Athleten bleiben ohne Podestplatz

Die deutschen Männer verabschiedeten sich ohne Podestplatz in die Weihnachtspause. Die ersten Weltcups im neuen Jahr finden in Oberhof (ab 10. Januar) und Ruhpolding (ab 16. Januar) statt.

Thema in: Das Erste, Sportschau live, 23.12., ab 10.25 Uhr

fth | Stand: 23.12.2018, 12:30