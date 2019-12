Weltmeister Peiffer startet heute in die Saison

Biathlon-Weltmeister Arnd Peiffer ist rechtzeitig fit geworden und kann im Einzel starten. Das bestätigte der Deutsche Skiverband auf Anfrage von sportschau.de. "Ich freue mich, dass wir wieder mit voller Kapelle antreten können", sagte Trainer Mark Kirchner am Morgen vor dem Rennen im ZDF . Er hofft, dass sich seine Jungs am Schießstand steigern. Das war in den ersten vier Weltcups am letzten Wochenende bei einigen die Problemzone.



Peiffer, der im März im Einzelrennen in Östersund WM-Gold gewonnen hatte, verfolgte die Rennen krank im Bett. Jetzt feiert er auf der Strecke seines großen Erfolges den verspäteten Saisonstart. Nach zwei intensiven Trainingseinheiten gab der 32-Jährige am Dienstagnachmittag grünes Licht. Das Rennen startet am Mittwoch um 16:15 Uhr (Live-Ticker bei sportschau.de). Top-Favorit ist nach dem Auftritt im Sprint natürlich Johannes Thingnes Bö aus Norwegen.

" Hab schon ein bisschen Substanz verloren "

Arnd Peiffer dämpft die Erwartungen

Peiffer dagegen bleibt bescheiden: "Ich erwarte mir nicht ganz so viel, weil ich nicht weiß, wie ich den Einzel rumbringen kann. Ich hab schon ein bisschen Substanz verloren durch den Infekt .". Er selbst gehe "jetzt nicht mit so hohen Erwartungen heran." Die vergangenen Tage habe er "hauptsächlich im Bett verbracht" . Am Sonntag (01.12.2019) gab es ein erstes leichtes Training, am Montag folgte die erste richtige Einheit in Mittelschweden. Dabei fühlte sich Peiffer schon gut, wollte aber noch das Training am Dienstag abwarten.

Zwei Rennen verpasst