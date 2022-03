Biathlon-Weltcupfinale: Showdown in Oslo

Eine lange Biathlon-Saison geht an diesem Wochenende zu Ende. Am Holmenkollen in Oslo stehen die Entscheidungen über die Vergabe der großen Kristallkugel für den Gewinn des Gesamtweltcups und der kleinen Kristallkugeln für die Disziplinenwertungen an.

Um hier ein Wörtchen mitzureden, kam der Formanstieg der deutschen Skijägerinnen und Skijäger in diesem Winter etwas zu spät. Und so geht es für Denise Herrmann, Benedikt Doll und die anderen vor allem um einen ordentlichen Saisonabschluss und darum, mit einem Gefühl in die verdiente Sommerpause beziehungsweise - im Falle Erik Lessers - in den verdienten Biathlon-Ruhestand zu gehen.

Nur Öberg kann Röiseland noch gefährden

Was die Weltcupgesamtwertung angeht, ist bei den Männern die Entscheidung bereits gefallen: Der Franzose Quentin Fillon-Maillet kann in den verbleibenden Rennen nicht mehr eingeholt werden. Er ist damit Nachfolger von Johannes Thingnes Bö, der in Oslo gar nicht mehr an den Start gehen wird.

Bei den Frauen läuft alles auf den ersten Gesamtweltcuptriumph von Marte Olsbu Röiseland hinaus - zu dominant und auch zu konstant waren ihre Auftritte in dieser Saison. Verfolgerin Elvira Öberg aus Schweden wird trotzdem alles versuchen, um Röiseland noch abzufangen. Momentan liegt sie 82 Punkte hinter der Norwegerin.