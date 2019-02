Biathlon | Weltcup

Deutsche Biathleten stark - Rees klettert aufs Podest

Was für eine Überraschung von den deutschen Biathleten in Übersee. Beim Weltcup in Soldier Hollow ist Roman Rees nach einer bärenstarken Laufleistung aufs Podest gesprintet, dicht gefolgt von Erik Lesser. Der Sieg ging in an einen Norweger.