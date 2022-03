Der Biathlon-Sprint der Frauen zum Auftakt des Weltcup-Finales in Oslo ist wegen schlechter Wettervorhersagen von Donnerstag auf Freitag verschoben worden. Das teilte der Weltverband IBU am Mittwoch mit. Für Donnerstag-Nachmittag wird in Oslo derzeit starker Regen vorhergesagt.

Damit laufen die Frauen um Olympiasiegerin Denise Herrmann das Rennen über 7,5 km am Freitag (Ab 13.15 Uhr im Sportschau Live-Ticker mit Videos) unmittelbar vor den Männern, die nun um 15.50 Uhr (Sportschau Live-Ticker mit Videos) am legendären Holmenkollen loslegen. Am Samstag stehen die Verfolger auf dem Programm, ehe am Sonntag mit den abschließenden Massenstarts der lange Olympia-Winter der Skijäger zu Ende geht.

Corona: Hinz verpasst Weltcupfinale

Diese Wettbewerbe wird Vanessa Hinz allesamt verpassen. Die 29-jährige Athletin vom SC Schliersee ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und verpasst deshalb das Saisonfinale in Oslo. Hinz teilte in einer Instagram-Story am Mittwoch ein Bild von einem positiven Schnelltest und schrieb dazu: "Aus is, gar is, guad is."

Aufgrund der Kürze der Zeit wird ihr Startplatz nicht neu vergeben, sodass ab Freitag Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Voigt und Franziska Hildebrand für das DSV-Team am Holmenkollen an den Start gehen. Am Freitag stehen die beiden Sprintrennen an, ehe am Wochenende die Verfolger und zum Abschluss die Massenstarts auf dem Programm stehen.

Quelle: dpa/sid